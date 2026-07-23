AnimaNaturalis, satisfecha tras el abandono de la granja de pulpos en Canarias, pide su prohibición en toda España

Archivo - Un pulpo levanta su brazo - CHELSEA BENNICE, FLORIDA ATLANTIC UNIVERSITY

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

AnimaNaturalis se ha mostrado satisfecha este jueves con el anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de que la empresa Nueva Pescanova haya desistido de su proyecto para instalar una granja de pulpos en aguas de la capital grancanaria.

La organización ha valorado los años de movilización ciudadana liderada por una coalición de organizaciones de defensa animal y ambiental y participará este sábado en un acto en el Monumento Espiral del Viento para celebrar el archivo del expediente.

No obstante, AnimaNaturalis avisa en una nota de que "la lucha continúa" y seguirá presionando al Congreso de los Diputados para que apruebe la Proposición de Ley registrada el 11 de junio de 2025 que prohibiría la acuicultura de pulpos en todo el territorio español modificando la Ley 23/1984 de Cultivos Marinos.

"Esto demuestra que cuando la ciudadanía se organiza, ni siquiera una multinacional con 50 millones de euros reservados puede sostener un proyecto que nunca debió empezar. Llevamos años luchando por este momento y hoy podemos decir, con orgullo, que lo hemos conseguido", señala Cristina Ibáñez, abogada de AnimaNaturalis.

La organización señala que es la "primera vez" que la movilización ciudadana --a través de firmas, correos electrónicos y presión política sostenida-- "logra frenar por completo un modelo de granja industrial que no existía hasta la fecha en ningún lugar del mundo, sin normativa de bienestar animal que la regule ni precedente alguno que sirviera de referencia".

En ese momento apunta que "es el momento de actuar, no de esperar a que una industria se consolide para después intentar revertirla", como pasa con las granjas de engorde de cerdos o pollos.

"Llevamos años en las calles de Gran Canaria y frente al Congreso en Madrid para que esta granja nunca abriera sus puertas, y hoy podemos decir que lo hemos conseguido. Esta victoria es de todas las personas que enviaron un correo, firmaron una petición o se echaron a la calle bajo el sol para defender a los pulpos. Ahora toca celebrar, pero sin bajar la guardia, vamos a seguir presionando hasta que España prohíba por ley la acuicultura de pulpos", afirma Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España.

La organización indica que actualmente no existe en España una regulación específica que prohíba la acuicultura intensiva de pulpos.

"La comunidad científica coincide en que los pulpos son animales con una elevada complejidad cognitiva y conductual y que pueden experimentar dolor físico y emocional, además de recordarlo", expone.