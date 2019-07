Antona asegura que "habla a diario" con Génova y "nadie" le ha dicho nada sobre su renovación

Publicado 16/07/2019 10:26:38 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, ha asegurado este martes que "habla a diario" con Génova pero "nadie" le ha dicho nada sobre su renovación, si bien ha matizado que él salió elegido para liderar el partido con el 98,6 por ciento.

"Nadie me ha dicho esto y mira que hablo a diario con mi partido. Ahora lo que toca es ser la alternativa a ese gobierno que se está conformando de izquierda", afirmó para agregar que lleva dos años al frente de su partido, saliendo elegido con el 98,6 por ciento, por lo que consideró que está "perfectamente legitimado, apoyado y respaldado" para continuar su trabajo al frente del PP de Canarias y hacer ahora "de contrapeso" al nuevo Gobierno regional.

Asimismo, al ser cuestionado por la posibilidad de que se conforme una gestora o se celebre un congreso para decidir un nuevo presidente, matizó que si bien las gestoras "están perfectamente establecidas en el reglamento, no es fácil" hacerla, ya que "tiene que justificarse". De todos modos, aseguró que "no" contempla "ninguno de esos escenarios".

En relación a si le está pasando 'factura' el apoyo a Soraya de Sáenz de Santamaría y no a Pablo Casado en el Congreso nacional del partido, puntualizó que el PP "es un partido libre y democrático", para añadir que fue en Canarias donde Sáenz de Santamaría obtuvo "más apoyos", si bien aseguró que el partido en el archipiélago se puso a disposición de Casado cuando venció.

PACTO FALLIDO

Por otro lado, al ser cuestionado por el pacto que no llegó a conformarse y en el que el PP supuestamente hubiera liderado el Gobierno de Canarias, Antona subrayó que su partido y él mismo "tenía el objetivo claro", si bien incidió en que si no se pudo entrar "no fue responsabilidad del PP, sino que jamás" se contó con los 36 diputados necesarios, ya que Ciudadanos (Cs) mantuvo su veto a Fernando Clavijo por estar investigado en el 'caso Grúas'.

En este sentido, aseguró que comparte las declaraciones del expresidente de Canarias, el nacionalista Paulino Rivero, al ser cuestionado por el fracaso de CC, aludiendo "al mal control de su partido Coalición Canaria y a la soberbia de CC".

"Exactamente eso fue lo que rompió esa negociación de centro derecha porque mientras se estaba discutiendo en Gran Canaria eso de quita a Asier... El mismo día, a la misma hora, en el mismo instante que en la isla de Gran Canaria se estaba discutiendo vamos a buscar un candidato alternativo a Asier Antona, lo que me parece un absoluto desprecio y una vergüenza, en ese mismo instante se estaba cerrando en el Parlamento de Canarias el bloque de centro izquierda", recordó en declaraciones a Cope Canarias recogidas por Europa Press.

Por ello, Antona incidió en que "hay que buscar ahí", en Coalición Canaria, a los responsables de que no se alcanzara el pacto de centro derecha, "y no en otro lado".

MOCIÓN DE CENSURA EN LA PALMA

Por otra parte, al ser cuestionado si apoya la moción de censura de su partido en el Cabildo de La Palma aseguró que "no" la ratifica, ya que existen unas directrices a nivel nacional que "es conocida por todos los cargos públicos" en dicha isla.

A colocación con ello insistió en que él es "leal" con su partido y cuando existe una directriz nacional es para "cumplirla, puede gustar más o menos".

En cuanto al pacto que existe en el Cabildo de Lanzarote, donde el PP apoyó al PSOE para presidir la isla, apuntó que la dirección nacional les ha trasladado que "hay que revertir" el mismo, ya que "no se permite" dicho pacto, al tiempo que puntualizó que existen "matices".