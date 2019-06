Antona insta a CC a que formalice la propuesta en la que ofrece al PP la Presidencia de Canarias

Publicado 13/06/2019 10:50:50 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, ha instado este jueves a Coalición Canaria (CC) a que formalice la propuesta en la ofrece al Partido Popular la Presidencia del Gobierno canario, al tiempo que consideró necesario también conocer qué opina la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Ciudadanos (Cs), ya que necesitarían a estas dos formaciones para sumar los 36 diputados que permitiría gobernar a PP y CC, con 11 y 20 parlamentarios, respectivamente.

En este sentido, Antona ha agradecido "mucho" el ofrecimiento que CC hizo en el día de ayer a la Dirección general del PP en Madrid, si bien el presidente del PP de Canarias ha insistido en la necesidad de que los nacionalistas "formalicen la propuesta" para estudiarla, ya que indicó que la "han verbalizado pero un tema tan serio" debería ir acompañado de un documento con las ideas que tiene al respecto, para que "el PP en Canarias, que es quien va a tomar la decisión, puedan adoptar la decisión definitiva".

Todo ello, después de admitir que fue el presidente en funciones de Canarias, Fernando Clavijo, quien realizó este planteamiento al presidente del PP, Pablo Casado, con quien se ha reunido en Madrid. Sobre ello Antona subrayó, que aunque es la manera de actuar de CC, la de ir a Madrid a reunirse con los partidos, será el PP de Canarias el que adopte las decisiones "en sintonía" con la dirección nacional.

Así, Antona tras tener conocimiento del ofrecimiento de CC, reunirse durante el miércoles tanto con Casado como con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, propuso el encuentro que se celebra este jueves en Madrid con los presidentes insulares del partido para poder "valorar, reflexionar" la posibilidad que se abre para el PP aunque subrayó que solo cuando los nacionalistas les trasladen una propuesta "más rigurosa" al PP, "entonces, solo entonces, se verán todas las fórmulas que hay".

Por ello, consideró necesario también que "hay que saber qué piensan" tanto Cs como ASG, dijo en declaraciones a Cope Canarias y 7.7 Radio, recogidas por Europa Press.

SIN PEDIR 'CABEZAS'

En cuanto a si CC ha pedido su 'cabeza' para que el PP presida Canarias, Antona avisó de que él no va a decir quién se tiene que ir y quien no, ya que lo consideró como falta de respeto, además de entender que si se hace esa petición "mal" se empieza.

"Yo no voy a decir quien se tiene que ir y quien no se tiene que ir, eso es faltar el respeto. Ni yo se lo voy a pedir al señor Clavijo ni CC se lo tiene que pedir al PP porque entonces mal empezamos. Ni estar, ni va a estar y si esa es una condición, ya le puedo decir que no tenemos nada que hablar", apostilló.

Añadió que el PP "sigue sin tener ninguna línea roja", de ahí que insistió en que trabajarán por la "estabilidad y el interés general" de las instituciones, asegurando además que continuará "explorando las vías" que existen y entre las que se encuentra también un posible acuerdo con los socialistas como se ha hecho en otras instituciones ya del archipiélago.

En este sentido, afirmó que habla con "mucha frecuencia" con el secretario del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, así como con el resto de los líderes de los otros partidos políticos, para agregar que de momento "nadie ha sumado 36" diputados, por lo que deben "estar en contacto todos para dar estabilidad" a las instituciones.

"No entiendo la política en quién ofrece más, sino cuál es la oferta más rigurosa y más seria para dar estabilidad a las instituciones", apostilló.