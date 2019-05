Antona (PP) se ve en el Gobierno de Canarias y no pone "líneas rojas" a la hora de pactar con PSOE o CC

Publicado 28/05/2019 14:47:14 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, ha asegurado que tras las elecciones autonómicas de este domingo su partido es una figura "clave" para que se pueda conformar un grupo Gobierno regional y que, en este sentido, se ve formando parte del Ejecutivo regional puesto que "escuchará a todo el mundo" sin poner "líneas rojas" a la hora de pactar con el PSOE o con CC.

Así lo ha puesto este martes de manifiesto tras presidir el Comité de Dirección del partido en las islas, insistiendo que el PP es "determinante" para la gobernabilidad y la estabilidad de la mayoría de las instituciones canarias, no sólo en el ámbito autonómico, sino también en el de cabildos, ayuntamientos y capitales de islas.

Ante este escenario, anunció que los populares actuarán con responsabilidad, sentido común y siempre pensando en el interés general de Canarias. "Que nadie nos busque en el interés partidista. Siempre nos van a encontrar en la defensa del interés general de las islas para generar certidumbre, estabilidad y confianza", dijo.

NI LÍNEAS ROJAS, BLOQUES O PACTOS PREDETERMINADOS

De esta manera, Antona hizo especial hincapié en que el PP es un "partido de gobierno" y que actuará como tal, al tiempo que recordó que durante la campaña electoral "jamás" ha hablado de líneas rojas, bloques ni de pactos predeterminados.

"Y desde esa coherencia --continuó-- sigo diciendo lo mismo. Ni voy a hablar de líneas rojas ni de bloques ni de pactos predeterminados, sino de todo lo contrario. Vamos a hablar de entendimiento, diálogo, consenso y búsqueda de acuerdos, que es lo que necesita Canarias".

El popular indicó que otros partidos que antes hablaban de líneas rojas "ahora las han difuminado", otros que hablaban de bloques "ahora están con un martillo rompiéndolos, que otros que hablaban de pactos predeterminados "ahora no se acuerdan de aquello" y que otros partidos que afirmaban que no iban a pactos con "no se quién", "ahora son como los partidos líquidos de la nueva política que se adecuan al recipiente donde les echen".

Ante esto, Antona señaló que va a respetar los tiempos y los procedimientos para la llegada de acuerdos, puesto que el 15 de junio es la conformación de los ayuntamientos y hay tiempo para alcanzarlos.

Por otra parte, apuntó que el Comité de Dirección le ha mandatado a ser el interlocutor de cualquier pacto que se produzca en las islas Canarias y que previsiblemente este lunes se propondrá un comité de negociación para que cuando los partidos "llamen", el PP esté preparado para escuchar, debatir, dialogar y llegar a acuerdos "con uno o con otros".

EL PSOE DEBE TOMAR LA INICIATIVA PARA FORMAR GOBIERNO

En este sentido, entendió que ahora lo primero que tiene que para es que el PSOE, como ganador de las elecciones, tome la iniciativa para conformar mayorías y gobierno. "El interés general siempre estará --observó-- en el contraste de programas, de ideas y de lo mejor para Canarias".

"Nosotros vamos a estar por encima de los intereses del partido y vamos a pensar en grande. Pensar en grande es pensar en Canarias y pensar en Canarias es pensar en lo mejor para esta tierra. Aquel partido que esté en esta misma clave es el partido con el que el PP tendrá más sintonía pero 'a priori' no vamos a presentar ninguna línea roja", aseveró.

Cuestionado sobre si se ve más facilitando un gobierno del PSOE o uno de CC, Antona apuntó a que pueden pasar muchas cosas, incluso una tercera vía y que sea el propio PP el que lidere la conformación del Gobierno si ni la primera fuerza en votos ni la segunda son capaces de hacerlo.

Por último, sobre si será el PSOE al primero que escuche por ser el ganador del 26M, afirmó que escuchará primero "al primero que toque a la puerta" porque va a hablar con "todo el mundo" aunque matizó que aún no ha habido ningún contacto en este sentido.