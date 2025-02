Antonio Sierra dice que no hubo "ninguna participación" del comité de expertos sobre compra de material sanitario

El catedrático de Salud Pública reconoce que "no había actas" y que desconocía la existencia de un segundo comité de gestión

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El catedrático jubilado de Salud Pública la Universidad de La Laguna (ULL) y miembro del comité científico en la pasada Legislatura en Canarias, Antonio Sierra, ha dicho este lunes que no hubo "ninguna participación" del organismo en la compra de material sanitario durante la pandemia.

En una comparecencia ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias ha reducido el papel del comité científico a una labor de "asesor" del Gobierno canario para tomar medidas que ayudaran a prevenir y controlar la pandemia.

Ha dicho que "ni coloquialmente" tuvo algún "conocimiento" de compra de material y "jamás" se le preguntó nada, ni siquiera en los medios de comunicación.

Sierra ha dicho que fue propuesto al comité por el presidente canario por aquel entonces, Ángel Víctor Torres, y confesado que "no había actas" aunque sí resúmenes, dado que "no había orden del día", entre otras cosas, y que la convocatoria partía de José Julián Isturiz, exdirector de Patrimonio y Contratación.

En esa línea ha apuntado que las reuniones, la mayor parte por videoconferencia, fueron muy frecuentes al principio del estado de alarma, al tiempo que ha señalado que no conocía la existencia de un comité de gestión --conformado por políticos y otros altos cargos del Gobierno regional--.

"Me estoy enterando ahora de que había un comité de gestión, no sabía y no sé nada", ha explicado, subrayando también que "nunca" les explicaron por qué hubo tantos cambios al frente de la Consejería de Sanidad y del Servicio Canario de Salud.

Además, ha supuesto que si el comité de gestión quería contactar o hacer alguna propuesta con el comité científico, la cursarían a través del coordinador, Conrado Domínguez.

MOMENTOS DE "CAOS FUERTE"

Ha dicho que en los primeros meses del estado de alarma "había un caos fuerte" y que la mayor parte del trabajo consistía en obtener la información científica de como se producía el virus, sus mutaciones y como se transmitía.

No en vano, ha destacado que la provisión de material "era un caos" y la presión asistencial "tremenda", con "momentos muy críticos" en las UCI.

Ha valorado también que la política llevada a cabo por el Gobierno regional fue la "adecuada" y en consonancia con el asesoramiento del comité de expertos, y puso como ejemplo que Canarias fue la comunidad autónoma con menor impacto de las muertes, sin minusvalorar el efecto positivo que podrían tener la insularidad y el clima y la "buena atención" del personal sanitario.

Cara al futuro ha indicado "nadie puede prevenir" cuando empezará otra pandemia porque la del covid-19 fue "súbita e inesperada", con un virus "disparatado" del que no había antecedentes, que mutaba "muy rápido" y con gran virulencia y capacidad de transmisión.

"Hay que estar preparado para la respuesta que se pueda dar", ha explicado, especialmente en cuanto a stock de material y flexibilidad para aumentar las camas UCI en caso necesario.

Sobre el funcionamiento de la OMS ha dicho que le "dolió mucho" su papel en la pandemia pues "no contribuyeron a ningún posicionamiento" e incluso hubo algún "fallo" pues "se está alejando un poco de los principios que hacía antes".