Aprobada licitación de obras de rehabilitación de la TF-1, entre Santa Cruz y Güímar (Tenerife), por 16 millones

La presidenta insular, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en rueda de prensa por Acuerdos de Consejo de Gobierno - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles la licitación de las obras de rehabilitación del firme de la Autopista Sur (TF-1), entre Santa Cruz de Tenerife y Güímar, por 16 millones de euros.

Así lo ha señalado la presidenta insular, Rosa Dávila, en una rueda de prensa por acuerdos de consejo de gobierno, en donde ha detallado que los trabajos abarcarán unos 18,3 kilómetros, y que se sumarán a la inversión realizada en 2025 en el trayecto desde Arico, Fasnia y Güímar, y que comprendió una inversión de 30 millones.

El plazo de ejecución del proyecto de rehabilitación y mejora del firme se estipula por seis meses, y saldrá a licitación dividido en dos lotes: el primero de ellos, en el tramo comprendido entre Santa Cruz y El Rosario, que comprende 8,9 millones de inversión, y en el tramo de El Rosario hasta Güímar, por 7,2 millones de euros.

Además, en Consejo de Gobierno, el Cabildo ha ampliado, en 120.000 euros, el presupuesto previsto del proyecto del Intercambiador de Los Cristianos y soterramiento de avenida Chayofita, "estratégicos" para la movilidad en el sur de la isla, que presenta actualmente un "alto nivel" de tráfico portuario y turístico en el citado núcleo.

La ampliación respondería a una necesidad de "prolongar" el marco de actuación del proyecto para contar con una "mayor cobertura y mayor capacidad" de respuesta. "Permitirá ofrecer una mayor capacidad de tránsito y de conectividad de los puntos clave de este municipio", ha insistido Dávila.

OTROS ASUNTOS DE CONSEJO

En lo relativo a la actividad industrial insular, y de forma concreta a la correspondiente al Polígono Industrial del Valle de Güímar, el Consejo de Gobierno del Cabildo tinerfeño ha aprobado este miércoles los estatutos para crear la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial del Valle de Güímar, que permitirá a la corporación insular asumir "el liderazgo" en la gestión de este espacio "clave" en la isla.

Así lo ha detallado el vicepresidente insular, Lope Afonso, que ha subrayado la importancia de una aprobación que daría un punto de inflexión a la "tónica" de los últimos años, con "un mantenimiento inadecuado y falta de continuidad" sobre el cuidado del Polígono, provocando una "pérdida de valor" de este espacio "estratégico".

La Entidad Urbanística de Conservación del Polígono establecerá, asimismo, un modelo de colaboración público-privada en la que los propietarios de las parcelas asumen la "corresponsabilidad", junto a los tres ayuntamientos implicados --Güímar, Arafo y Candelaria-- y el Cabildo tinerfeño, en el mantenimiento de las obras urbanizadas.

"Se establece con ello un equilibrio de cargas en donde las administraciones cubrimos hasta el 55% de los gastos. Por su parte, los propietarios de las parcelas asumirían el 45% restante, mediante cuotas calculadas conforme a su participación en superficies y tramos del propio Polígono", ha avanzado el vicepresidente insular.