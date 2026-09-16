Aprobada la reforma de vestuarios, accesos al césped y sala de prensa del Heliodoro por 8,4 millones

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, y la consejera de deportes, Yolanda Moliné, en el Heliodoro Rodríguez López - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha aprobado definitivamente este miércoles en el Consejo de Gobierno el proyecto básico y de ejecución para la reforma y acondicionamiento de los vestuarios, la sala de prensa y el acceso al campo del Estadio Heliodoro Rodríguez López, una actuación que cuenta con un presupuesto de licitación de 8.444.201 euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

La intervención se enmarca en la primera fase del Plan Director del Heliodoro Rodríguez López, una hoja de ruta con la que el Cabildo está acometiendo, de manera progresiva, la modernización de una de las principales instalaciones deportivas de Tenerife.

El vicepresidente y consejero de Deportes, Lope Afonso, destaca que esta actuación supone "un paso decisivo en la modernización del Heliodoro y una muestra clara del compromiso del Cabildo con el CD Tenerife y con toda su afición".

La actuación aprobada contempla la renovación y acondicionamiento de los vestuarios, la sala de prensa y el túnel de acceso al terreno de juego, espacios esenciales para el funcionamiento diario del estadio y para la celebración de los encuentros del CD Tenerife.

"Estamos ante una inversión estratégica para el futuro del Heliodoro. Después de actuar sobre las gradas con la instalación de los asientos autoabatibles y de avanzar en la mejora de otros elementos estructurales, damos ahora un paso fundamental al intervenir en los vestuarios, la sala de prensa y el túnel de acceso al césped, que constituyen el corazón funcional del estadio", destacó.

El también consejero de Turismo señala que el objetivo es que el Heliodoro Rodríguez López "disponga de unas instalaciones acordes con su importancia histórica y deportiva y con las necesidades actuales de un estadio de referencia para Tenerife".

Por su parte, la consejera de Deportes, Yolanda Moliné, manifestó que el Heliodoro "forma parte de la identidad deportiva" de Tenerife y se trata de que "siga siendo durante muchos años un estadio de referencia".

"Estamos acometiendo una transformación por fases, con una planificación rigurosa y con inversiones importantes integradas en el plan director que permitirán mejorar las condiciones para los deportistas, los profesionales de la comunicación, los trabajadores y, por supuesto, para los aficionados", comentó.

Esta intervención da continuidad a las actuaciones ya ejecutadas dentro del proceso de modernización del recinto.

ASIENTOS AUTOABATIBLES

Entre ellas destaca la instalación de asientos autoabatibles en las gradas, que supuso una inversión cercana a los 2,9 millones de euros, así como las actuaciones realizadas de seguridad, cerrajería, nuevas escaleras y otros elementos estructurales del estadio; sistema contra incendios, bomba de agua, pararrayos y otras que están ejecutándose como el anillo de presión, reparación de la marquesina, pantalla gran formato.

"Estamos cumpliendo una hoja de ruta. No son actuaciones aisladas, sino distintas etapas de un proyecto global para transformar el Heliodoro. Queremos un estadio más funcional, más actualizado y preparado para afrontar los próximos años, manteniendo al mismo tiempo el valor y la historia de una instalación que es patrimonio del deporte tinerfeño", apunta Moliné.

A su juicio, "el compromiso del Cabildo con el CD Tenerife y con su afición es firme, el Heliodoro merece estar a la altura de la historia del club, de sus seguidores y del papel que desempeña en la vida deportiva y social de Tenerife, y este proyecto supone otro avance importante en ese objetivo".

El vicepresidente ha avanzado también que se ha reformulado el contrato de patrocinio con el club con motivo de su ascenso a Segunda División de tal forma que se recuperan los 2,3 millones anuales para los años 2026 y 2027.