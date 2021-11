Aprobado el presupuesto de Promotur, con 21,2 millones, que se triplicará con fondos europeos

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública Promotur Turismo de Islas Canarias, dependiente de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, contará para el ejercicio 2022 con un presupuesto inicial de 21.217.888 euros, en virtud de las cuentas aprobadas este lunes por el Consejo de Administración de la empresa, que estuvo presidido por la consejera de Turismo, Yaiza Castilla.

Este presupuesto de Promotur Turismo de Islas Canarias será inicialmente de 21.087.888 millones de euros, más 130.000 de dos encomiendas de gestión ya contempladas.

No obstante y pese a que el presupuesto aprobado para el ente en marzo pasado para el actual ejercicio fue de 38,9 millones, las cuentas autorizadas en Consejo no supondrán de facto una merma en la capacidad económica de Promotur, ya que este presupuesto se prevé se vea notablemente incrementado con 64,9 millones de euros mas, que gestionará de proyectos sustentados dentro del programa europeo Next Generation y, en concreto, de dos de sus instrumentos: el Plan de Estrategia de Resiliencia Turística de Canarias y los fondos React-UE.

De este último, la empresa pública de Turismo de Canarias recibirá una aportación ya en este año 2021 y con ejecución mayoritaria en 2022 de 39,9 millones de euros del paquete de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (React-UE), dos millones de los cuales ya tiene comprometido el gasto en 2021 y los 37,9 restantes serán de gestión en el próximo ejercicio.

Además, Promotur aspira a gestionar en el próximo ejercicio otros 27 millones de euros con cargo al Plan de Estrategia de Resiliencia Turística de Canarias, correspondientes a las anualidades de 2021 y 2022 y pendientes de la firma del convenio con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo conforme a las propuestas de ejes de actuación ya elevadas al Ejecutivo central.

Estos ejes de actuación se centran en la diversificación e innovación, la conectividad y la promoción.

Yaiza Castilla resaltó en su intervención en el Consejo de Administración de Promotur la importancia de contar con un mayor presupuesto en un momento clave, de cara a afrontar la recuperación del sector, tras la mayor crisis de su historia, y su trasformación hacia un modelo más resiliente, sostenible y soberano.

De acuerdo con la memoria explicativa del presupuesto de 2022 de esta sociedad pública, la grave pandemia provocada por la Covid-19 y que afectó profundamente a la actividad turística canaria, ha obligado desde entonces a una reformulación de los objetivos estratégicos de Promotur como agente dinamizador del ecosistema turístico público-privado de las islas.

NUEVO CICLO TURÍSTICO

Así, 2022 se plantea "como un periodo crucial no solo para el turismo canario que, como hemos visto, afronta un nuevo ciclo turístico todavía desde la incertidumbre y con muchos y exigentes retos transformadores por delante; sino también, desde la perspectiva de la entidad, en la redefinición, ya avanzada desde finales de 2020 y durante 2021, de su propósito y la alineación eficiente de sus recursos y actividades en función de su nuevo papel como instrumento catalizador de la pretendida y necesaria transformación del modelo turístico de las islas", detalla.

El nuevo marco estratégico para el periodo 2022-2024 establece, en ese sentido, como objetivos contribuir a incrementar la capacidad de prevención y adaptación del modelo turístico canario ante los cambios que están por venir; promover el incremento del compromiso con la reducción de las emisiones de carbono de todas las actividades vinculadas al turismo y potenciar la capacidad del turismo canario de generar valor al resto de sectores y potenciando su capacidad de innovación.

Sobre estos objetivos se han diseñado las diferentes líneas de actuación centradas en la promoción, la digitalización, la conectividad, la inteligencia turística, la sostenibilidad ambiental, la mejora de producto, la cooperación y co-gobernanza, y la sensibilización social sobre la importancia de este sector.