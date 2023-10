Archivado el 'caso Geneto' que investigaba la compra de los terrenos de la ciudad deportiva del CD Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción Número 5 de Santa Cruz de Tenerife ha acordado el sobreseimiento provisional del 'caso Geneto' en el que hasta una decena de personas estaban investigadas por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la compra de los terrenos de la Ciudad Deportiva del CD Tenerife a manos del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife.

El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que "no queda acreditada la comisión de delito alguno por parte de los investigados", entre los que se encontraban los expresidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior y Carlos Alonso, respectivamente, el exportavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez o el exdirector general de Carreteras del Gobierno de Canarias, José Luis Delgado.

La magistrada ha decidido el archivo de la causa en base a las alegaciones realizadas por las representaciones de los investigados, la nueva documentación aportada y un nuevo examen de las actuaciones.

Asimismo, el auto expone que no cabe interpretar "en ningún

caso ilícito contable" pues no se ha generado daño a la entidad, no se han perjudicado fondos públicos ni se deduce alcance contable, al margen de que el Tribunal de Cuentas ya descartó, en un auto del pasado mes de junio, cualquier tipo de responsabilidad contable.

De hecho, expone que "la adquisición de los terrenos se realizó conforme a la tasación efectuada y recogida en las escrituras de

compraventa, y al correspondiente Acuerdo de Adquisición previamente adoptado por el Consejo de Administración de la entidad".

La Fiscalía, denunciante del caso, no cuestiona esta decisión, y el Cabildo, presente en la causa como acusación particular, se ha adherido al sobreseimiento.

ALONSO: UN "PROCESO POLÍTICO" AUSPICIADO POR EL PSOE

Carlos Alonso, en declaraciones a 'Radio Club Tenerife' recogidas por Europa Press, ha apuntado que desde el principio tenía claro que "no había delito alguno" ni "ninguna infracción" y durante casi tres años se ha ido aportando mucha documentación y los testigos "han señalado" que la operación se hizo con informes favorables, algo que ha avalado también el Tribunal de Cuentas que reconoció que no había menoscabo de fondos públicos y validaba la tasación.

Así, ha señalado que "se da carpetazo de manera definitiva" al 'caso Geneto' que en su opinión se trató de un "proceso político" abierto por el expresidente del Cabildo, Pedro Martín, y su por entonces "aliado" Enrique Arriaga (CS) como vicepresidente, quienes utilizaron a una "comisaria política", Elena Rodríguez, consejera delegada del Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER).

Alonso ha apuntado también que este caso "no era aislado" y formaba parte de una 'operación judicial' del PSOE basada en "levantar acusaciones" a líderes de CC, como ocurrió también con el presidente canario, Fernando Clavijo, el exalcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, y "lo intentaron" también con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez.

En esa línea ha insistido en que el objetivo era "dañar la imagen personal" de los principales líderes de CC y además alargar el caso hasta las pasadas elecciones locales, por más que hubiera también cargos socialistas investigados, que definió como "daños colaterales".