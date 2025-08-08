El armador con 49 polizones podrá desembarcar en el puerto de Arrecife (Lanzarote) por "razones humanitarias"

Archivo - Puerto de Arrecife - CÁMARA DE COMERCIO DE LANZAROTE - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El armador que viaja por aguas del atlántico con 49 polizones a bordo finalmente podrá desembarcar en el puerto de Arrecife, en la isla de Lanzarote, por "razones humanitarias", según apuntan fuentes de la Delegación del Gobierno en Canarias.

Si bien se matiza que se les dejará desembarcar "por razones humanitarias" y para ser atendidos "bajo la responsabilidad de la consignataria".

Todo ello, después de que a primera hora de esta mañana se indicara que el carguero había decidido volver a Senegal tras rechazar depositar una fianza de un millón de euros, aunque se había comprometido a facilitar víveres y comida a los polizones durante la travesía.