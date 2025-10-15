Arona (Tenerife) acogerá en abril la tercera edición del congreso comercial 'Supernova'

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sur de Tenerife acogerá el próximo mes de abril la tercera edición de 'Supernova', el Congreso de Comercio de Tenerife, que tal y como destacaron en su presentación el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, y la consejera de Comercio y Apoyo a la Empresa, Krysten Martín, "se ha consolidado como un referente para el sector comercial de toda Canarias".

Lope Afonso hizo hincapié en que "este Congreso es un espacio único e innovador, que se ha organizado basándose en un formato disruptivo, con el objetivo aportar ideas creativas, contando con las tecnologías, para contribuir a la implementación de empresas en nuestro territorio, pero también a la supervivencia de las que componen el tejido productivo de Tenerife".

En el acto de presentación acompañaron a Afonso la consejera Krysten Martín, y la presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife (AJE), Arianna Gassmann, que anunciaron la convocatoria de este congreso, que se celebra los días 17 y 18 de abril en la Pirámide de Arona, y para el que esperan "un éxito de asistencia".

No en vano, apuntaron, "en las dos primeras ediciones más de 3.000 personas quisieron participar en este espacio, en el que la innovación, la creatividad, las tecnologías al servicio del comercio tienen un papel protagonista".

La consejera de Comercio y Apoyo a la Empresa puso de relieve que el objetivo del Cabildo es "convertir este evento en una herramienta útil para las empresas y comercios de Tenerife" y resaltó, además, que "con esa vocación de resultar útiles para el comercio se pretende convertir este Congreso en un espacio que aglutine información sobre todas las actividades e iniciativas que se desarrollen en la isla y que estén vinculadas al sector comercial, de manera que se generen sinergias que ayuden a mejorar la competitividad de esta importante actividad económica para la isla".

De esta forma, apuntó la consejera, "Supernova se convierte en el paraguas que reunirá a todos los foros, organismos, empresas y herramientas de Tenerife, con el objetivo de apoyar a nuestro tejido productivo".

Por su parte, la presidenta de AJE Tenerife, Arianna Gassmann, puso en valor la "estrecha colaboración" entre el Cabildo y el sector comercial de Tenerife gracias a la que se puede celebrar este Congreso que "resulta revolucionario para el comercio".