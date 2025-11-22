Arona (Tenerife) inaugura la 'Spring Surfest Las Américas Pro': jornadas de concienciación, educación y competición

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Arona ha inaugurado hoy una nueva edición del Spring Surfest Las Américas Pro, uno de los festivales de surf más importantes del panorama europeo, que cuenta con de Turismo de Tenerife y la marca Tenerife Despierta Emociones. La cita acogerá hasta cuatro campeonatos y recibirá a surfistas nacionales e internacionales.

Durante este primer día del Spring Surfest Las Américas Pro se han desarrollado distintas actividades medioambientales, entre ellas, limpieza de playa, talleres educativos para niños, que acercarán a las nuevas generaciones valores de respeto por el entorno marino, así como charlas sobre cultura sostenible y conservación costera e iniciativas para la limpieza de fondo marino, según ha informado el Cabildo en una nota.

Dimple Melwani, consejera delegada de Turismo de Tenerife, ha celebrado que "Tenerife, se convierte un año más en el epicentro del surf europeo" con esta nueva edición que recibirá a los mejores surfistas del continente en un evento transversal que une deporte, cultura, activismo social y protección medioambiental.

Para Melwani, esta edición 2025 es aún más especial porque con ella se da comienzo al proyecto Surfing with me, que nace en las costas de la isla con el objetivo de concienciar sobre la contaminación por colillas del mar. "Haber elegido el surf para esta campaña de concienciación es un acierto como impulso a la educación ambiental tan necesaria para cuidar entre todos uno de nuestros recursos más valiosos, nuestros océanos", ha dicho Melwani.

José Alberto Hernández, presidente de la Fundación Moving The Planet, ha expresado, por su parte, que para la Fundación es un honor formar parte del Spring Surfest Las Américas Pro con el proyecto 'Surfing With Me'. "Agradecemos poder sumar, junto a Surfrider Foundation y Fruela, en una acción tan necesaria como la recogida de residuos en nuestras costas. Seguiremos trabajando y promoviendo acciones como esta, porque creemos que nuestra tierra, nuestros mares y nuestra cultura son la base para seguir creciendo juntos", ha señalado.

El programa completo de actividades y toda la actualidad del Spring Surfest Las Américas Pro está disponible en la web oficial del evento (lasamericassurfpro.com) y en sus redes sociales (@lasamericasurfpro).