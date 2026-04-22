Arquitectos celebran la paralización del derribo del Silo, un "hito" en protección de patrimonio cultural edificado

Silo de grano del puerto de Santa Cruz de Tenerife - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro ha celebrado este miércoles la suspensión del derribo del "único" silo portuario de España, en la dársena del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, una decisión tomada por Autoridad Portuaria tras la intención del Estado de incoar el expediente para declararlo BIC.

En un comunicado, la decana del Colegio, María Nieves Febles, subraya el "hito histórico" que supone esta decisión para la defensa del patrimonio insular: "Estamos ante una decisión de enorme trascendencia, no solo por lo que significa el Silo, sino porque se abre una puerta a la defensa del patrimonio cultural edificado".

"Actuamos con rigurosidad y con criterio profesional demostrando que es posible otro uso, e incluso poniendo sobre la mesa un posible concesionario", ha añadido ante la defensa emprendida desde octubre con el Silo.

Como parte de las acciones realizadas por el Colegio profesional, los arquitectos Fernando Arocha y Raquel Guanche, expertos en conservación de patrimonio cultural edificado, demostraron en un informe técnico preliminar que el silo reúne las características y condiciones, al menos, para una evaluación técnica del inmueble.

Advierten que el estudio no solo aportaba una argumentación técnica patrimonial, sino que añadía una valoración a partir de un análisis planimétrico de la documentación existentes, así como material fotográfico que confirmaba que la instalación no se encuentra en estado ruinoso, tal y como afirma Autoridad Portuaria.

El informe fue finalmente remitido al Ministerio de Cultura el 8 de enero de 2026, tras enviarlo previamente a las diferentes administraciones canarias con posible capacidad de acción.