Arranca el ITF Gran Canaria 2019 con un tenis playa isleño "consolidado", que espera enganchar más jugadores

Publicado 10/05/2019 15:36:47 CET

La Federación española de tenis invierte por primera vez en los torneos más grande y espera ayudar a hacerlos crecer

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El torneo ITF Beachtennis Gran Canaria 2019 ha arrancado oficialmente este viernes con la parte principal en la playa de Las Canteras, con un tenis playa que se cree "consolidado" en la isla y que confía en captar la atención de más jugadores que se animen a probar este deporte, así como el apoyo de las instituciones especialmente con el deporte base.

Así, lo ha explicado en declaraciones a Europa Press el presidente de Federación de Tenis de Gran Canaria, José Sepúlveda, quien mantuvo que "no es que el tenis playa vaya a más, sino que en Gran Canaria se puede hablar ya de un deporte consolidado, con un número 1 del mundo de esta isla y con un torneo como el que está teniendo esta semana absolutamente solidificado en el calendario mundial".

Una de las responsables de la escuela organizadora Approba Tenis Playa, Aroa Sánchez, se ha mostrado muy contenta de que el torneo vaya "en aumento", pues crece tanto "en número de pistas, en calidad de los servicios y en jugadores". "Es algo que nos encanta, que nos emociona y que nos impulsa a continuar", indicó.

El concejal de Ciudad de Mar, José Eduardo Ramírez, uno de los principales respaldos de este torneo, dijo sentirse "muy satisfecho" del resultado que está teniendo este Torneo y también de que haya coincidido con la Feria Internacional del Mar (Fimar) de la capital grancanaria.

UNO DE LOS DEPORTES "MÁS INTERESANTES" PARA GRAN CANARIA

"Viene a consolidar este trofeo y uno de los deporte más interesantes que se puede practicar en nuestras playas. Somos un referente mundial en la práctica de este deporte, que el Ayuntamiento sin duda va a continuar apoyando", incidió.

Además, Sepúlveda recordó que este torneo "cierra el círculo para la Federación de torneos internacionales en Gran Canaria", desde junior y en todas las categorías. "Este torneo es espectacular y la verdad es que a la organización hay que ponerla en un pedestal", indicó, para poner en la palestra lo que cree que falta para avanzar aún a más velocidad: "Un impulso más firme de las instituciones especialmente con los deportistas de base".

De parte de uno de los patrocinadores claves del torneo, el restaurante La Oliva --responsable de toda la comida y bebida que consumen los jugadores durante la casi semana que dura este torneo--, una de sus propietarias, Lola Gómez, ha destacado que se siguen vinculando al tenis playa y a este torneo por la importancia de impulsar la "vida saludable" y la cercanía y el vínculo del restaurante con la playa de Las Canteras.

TURISMO, DEPORTE Y PRODUCTOS CANARIOS

"Apostamos, como siempre, por los productos de cercanía, como el plátano de Canarias, y tenemos barritas energéticas de gofio caseras, que encantan. Además, este año hemos hecho un esfuerzo especialmente grande en reducir la cantidad de plástico, aunque será algo en lo que hay que seguir profundizando en ediciones futuras. El objetivo es reducir el plástico casi a cero", concluyó.

Entre los patrocinadores también la agencia de noticias Europa Press, de la que su delegado en Canarias Ignacio Afonso Montesdeoca, destacó el "crecimiento tan fuerte que ha tenido el tenis playa en los últimos 5 años, especialmente gracias a este torneo". "Es un placer colaborar y ayudar a empujar deportes sanos y que tanto explotan las potencialidades de Canarias", concluyó.

ANTOMI RAMOS, "MUY FELIZ" DE LLEGAR A GRAN CANARIA DE UNO MUNDIAL

Antomi Ramos, el grancanario número 1 del mundo, se declaró "muy feliz" de llegar a este torneo encalomado a lo más alto del 'ranking' de la Federación Internacional de Tenis (ITF) y "cargado de energía positiva" de cara a "cumplir" en su "hogar". "Ha sido una temporada larga y no negaré que llego cansado, pero la ilusión la compensa todo", sostuvo.

El segundo 'espada' español más importante, el catalán Gerard Rodríguez, defendió que Gran Canaria "va creciendo cada vez más como lugar para practicar tenis playa". "Este año me gusta todo más del torneo: las pistas, la organización, la calidad de los jugadores y eso quiere decir que el nivel va aumentando y que el torneo es más profesional y de más calidad", sentenció.

Además, cree que la isla destaca en España porque tiene "más experiencia, más torneos, cuidan más a los jugadores, la comida es un puntazo gracias a la colaboración con el restaurante La Oliva, y le dan la importancia a los niños". "Todo acompaña para hacer un torneo cada vez más profesional y más grande", incidió.

LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA, APOSTANDO CADA VEZ MÁS

El responsable de tenis playa de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Carles Vicens, ha aterrizado esta semana también en Gran Canaria para dar impulso al torneo español más importante del año de tenis playa. "Por primera vez en la historia de la Federación estamos poniendo dinero en el tenis playa, no solo para hacer el Campeonato de España sino para impulsar a citas clave en el calendario como ésta de Gran Canaria y esperamos ayudar a crecer a todos los grandes torneos del país", resaltó.

Vicens avanzó además que el próximo Campeonato de España, ya con el nuevo formato, tendrá lugar casi seguro en abril, con la "aspiración, el deseo y el trabajo" para "colmar las aspiraciones de todos" gracias a un cuadro principal de 32 parejas en las categorías masculina y femenina, más una fase previa. "El pasado fue un año de transición, hemos hecho lo más justo posible el cambio y esperamos que la nueva fórmula guste y funcione mejor", aseveró.

LAS GRANCANARIAS GRIMANESA Y OMAIRA, "ENERGÉTICAS"

Una de las jugadoras españolas más relevantes, la grancanaria Grimanesa Santana, dijo encontrarse más "energética" que nunca y con muchas ganas de arrancar su primer partido en la categoría de dobles femenino. Sobre el torneo lo tiene claro: "Lo veo mucho mejor todo, las instalaciones y las pistas mejor que nunca. Además, nos va a acompañar el tiempo, ¿se puede pedir más?". "Energética" se mostró también Omaira Farías, su compañera de dobles y una de las principales raquetas españolas. ¿Con ganas?, se le preguntó: "Como loca", dijo encantada.

El melillense pero hijo adoptivo de Gran Canaria, Víctor López, dijo sentirse "bastante mejor" que en los días previos en individual, donde fue eliminado en cuartos. "Me veo bien ahora. Al principio tuve malas sensaciones, pero ahora me noto recuperado y con muchas ganas de empujar en la categoría principal, de dobles. Y el torneo siempre a mejor. Este año he notado más ambiente que nunca", indicó.

Patrocinan el Cabildo de Gran Canaria, con la marca Isla Europea del Deporte y el Patronato de Turismo, así como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Real Federación Española de Tenis. Colaboran Restaurante La Oliva, Tirma, Ahembo-7up, Naviera Armas, Decathlon, Hyundai, Gobierno de Canarias, THe Hoteles, Sinergias de Vigilancia y Seguridad, Mapfre, Vision, Rakkettone, Fisioterapia Alquimia, Jesús Navarro Herbodietética y Nutrición, Finca Canarias Aloe Vera, Beachtennis.io, Europa Press y la Federación de Tenis de Gran Canaria.