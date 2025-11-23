Arte y música de Canarias conmemoran en La Laguna (Tenerife) los 50 años del inicio de la democracia - AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Laguna ha acogido este sábado 'Islas de Libertad', el acto conmemorativo de los 50 años de 'España en libertad' que ha organizado la Subdelegación del Gobierno con la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna coincidiendo con el 50 aniversario del fin de la dictadura franquista.

'Islas de Libertad', celebrada en el Parque de la Constitución, ha contado con una amplia muestra de talentos artísticos del panorama actual de Canarias. Así, el programa ha ofrecido las actuaciones de músicos consolidados como Fajardo y otros emergentes, caso de Paula Espinosa y Eric Böelle. También la actuación de danza de Carmen Macías con la pieza 'Tun/La', y el desarrollo de un mural pintado durante el acto por Elia Estévez, según ha informado el Ayuntamiento de La Laguna en una nota de prensa.

Durante la jornada han tomado parte distintos colectivos y asociaciones que trabajan ámbitos como la memoria, los derechos y la diversidad. Entre los invitados figuran la Asociación de Memoria Histórica de Tenerife, la Fundación Pedro Zerolo, Asociación para la recuperación de la Memoria Masónica de Canarias y la Asociación Libertrans.

Esta celebración nacional llega a Canarias con el objetivo de conmemorar "cinco décadas de democracia, libertad y pluralidad" en España, articulando un espacio de encuentro intergeneracional donde la memoria se vincula con la creación contemporánea. La Laguna, históricamente ligada al pensamiento crítico y la participación ciudadana, destaca el consistorio, se convierte así en el escenario "ideal" para este diálogo entre pasado, presente y futuro.

'Islas de Libertad' ha combinado, en definitiva, arte, música, memoria y participación, con especial atención al talento emergente canario, de manera que las actividades abarcan diversas expresiones culturales que quieren celebrar la riqueza del país y fomentar el diálogo con especial dedicación a la juventud.