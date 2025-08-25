Arucas (Gran Canaria) incauta dos perros tras varios ataques contra otros canes y sancionan al dueño con 9.000 euros

Imagen de un perro con bozal - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE ARUCAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Arucas (Gran Canaria) ha incoado un expediente sancionador contra un vecino de Montaña de Cardones imponiéndole una sanción de 9.000 euros y ordenando la incautación de dos perros potencialmente peligrosos tras diversos episodios de agresión contra otros animales.

Así lo ha informado la Concejalía de Medio Ambiente, que agrega que los hechos, acreditados mediante diligencias policiales y denuncias vecinales, incluyen al menos tres ataques graves, uno de ellos especialmente violento, en el que un perro de raza peligrosa mordió de forma prolongada a otro can, causándole heridas de consideración y poniendo en riesgo también a su propietario, que trató de liberarlo.

Además, testimonios vecinales señalan que estos mismos animales habrían protagonizado otros ataques previos, llegando incluso a acabar con la vida de dos perros en la zona.

Por su parte, las investigaciones municipales han confirmado que los animales se encontraban sin licencia, sin microchip, sin cartilla sanitaria y sin vacunas obligatorias, incumpliendo de manera reiterada la normativa vigente.

Asimismo, los perros eran paseados o permanecían en la vía pública sin bozal ni medidas de seguridad, lo que multiplicaba el riesgo de agresión.

De esta manera, el Ayuntamiento de Arucas ha decretado la incautación cautelar e inmediata de los dos perros, que serán trasladados y quedarán bajo custodia municipal hasta que se resuelva de forma definitiva el procedimiento sancionador.