Arucas (Gran Canaria) sanciona con 30.000 euros a una empresa por vertidos ilegales de escombros y residuos peligrosos - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE ARUCAS (GRAN CANARIA)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Arucas (Gran Canaria) ha incoado expediente sancionador y propuesto una multa de 30.050 euros a los responsables de un vertido incontrolado de escombros y residuos peligrosos, entre ellos placas de fibrocemento con contenido en amianto, en distintos puntos del municipio.

Así lo ha informado el Consistorio, que añade que esta actuación ha sido posible gracias a la colaboración vecinal, que permitió identificar el vehículo implicado en los hechos.

En concreto, los vertidos se produjeron los días 29 de julio y 4 de agosto de 2025 en la zona de Acequia Alta y en el Pasaje El Abedul (Los Castillos), alcanzando un volumen aproximado de 80 sacos.

El expediente se fundamenta en la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Recogida de Residuos y en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, tipificando los hechos como infracción muy grave.

Por su parte, el Ayuntamiento ha recordado que la Ordenanza Municipal prohíbe expresamente depositar escombros en los puntos de contenedores, y que el municipio dispone del Punto Limpio de Montaña de Cardones, donde se pueden entregar hasta 15 sacos diarios de este tipo de residuos de manera gratuita y segura.

Asimismo, ha insistido en que la manipulación inadecuada del amianto puede liberar fibras peligrosas al aire, causando enfermedades graves como asbestosis, cáncer de pulmón y mesotelioma, y que su gestión debe realizarse exclusivamente a través de gestores autorizados.