Asaga valora que el Parlamento Europeo denuncie el acuerdo con Mercosur e insiste en su "grave impacto" en la UE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Asaga Canarias ha valorado este miércoles la aprobación en el Parlamento Europeo de la solicitud para someter a control jurídico, mediante un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el acuerdo UE-Mercosur.

Esta decisión, señala en una nota, permite avanzar en el análisis de un acuerdo que el sector agrario y ganadero viene denunciando desde hace tiempo por su "grave impacto económico, productivo y territorial, así como por las dudas jurídicas y políticas de fondo que plantea".

La presidenta de la patronal agrícola, Ángela Delgado, subraya que la aprobación de esta solicitud "refleja que el Parlamento Europeo ha entendido el rechazo a realizar concesiones al acuerdo UE-Mercosur cuando existen dudas jurídicas y políticas reales sobre el daño que puede causar a un modo de producir que se rige por los más elevados estándares de calidad y seguridad alimentaria y que lo aboca a su desaparición cuando con quienes se compite no se rigen por las mismas reglas".

Delgado confía en que este dictamen "sirva para frenar la ratificación de este acuerdo claramente desequilibrado y perjudicial para los agricultores y ganaderos europeos y la UE se posicione a favor de proteger el campo europeo y en particular el de las Regiones Ultraperiféricas".

Asaga espera que este paso contribuya a "detener" un proceso de ratificación que pone en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones y hace un "llamamiento" al Gobierno de España para que "defienda de forma clara al sector agrícola y ganadero, garantizando el principio de reciprocidad y unas condiciones de competencia justas".

En esa línea insiste en que lo relevante de la votación es que el acuerdo UE-Mercosur será sometido a un examen jurídico, "algo imprescindible ante un texto que genera inseguridad, desequilibrios y una clara competencia desleal para el campo europeo y, en particular, para el sector agrario y ganadero español".

MOVILIZACIONES

La organización considera igualmente muy relevante el reconocimiento implícito al papel desarrollado por Asaja Nacional, que ha impulsado de forma activa, a través de la Vicepresidencia del COPA, las movilizaciones celebradas el 18 de diciembre en Bruselas y el 20 de enero en Estrasburgo, coincidiendo con esta votación.

"Estas protestas han sido determinantes para situar en la agenda política europea las preocupaciones reales del campo y para que el acuerdo sea finalmente sometido a control jurídico", apunta.

En este sentido, la patronal remarca la importancia de que agricultores y ganaderos estén organizados y representados a través de organizaciones profesionales agrarias, ya que "solo desde una estructura fuerte, unida y con presencia en los centros de decisión europeos es posible defender los intereses del sector y alcanzar objetivos concretos como el logrado hoy".

Por ello, agradece expresamente "el compromiso, el esfuerzo y la implicación" de todos los agricultores y ganaderos que han participado en las movilizaciones de Bruselas, demostrando que la unión del sector y la movilización siguen siendo "herramientas clave" para proteger el futuro del campo canario.

Asimismo, confía en que "idéntica demostración" se repita en las concentraciones convocadas para la próxima semana.