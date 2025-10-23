Asaltan una vivienda del centro de Las Palmas de Gran Canaria con sus inquilinos dentro para coger la caja fuerte

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional busca a un hombre por el asalto a una vivienda de la calle Buenos Aires, en Las Palmas de Gran Canaria, durante la noche del martes, 21 de octubre, cuando presuntamente una persona entró en el inmueble y maniató a sus tres inquilinos para llevarse lo que contenía una caja fuerte.

Los hechos ocurrieron sobre las 23.00 horas del 21 de octubre cuando un vecino alertó, a través de la sala del 091, que había una vivienda unifamiliar de la citada calle de la que estaba saliendo humo por una de las plantas superiores, posiblemente causada por un incendio, según ha informado la Policía Nacional.

Hasta el lugar se trasladaron agentes del cuerpo que pudieron observar, desde una azotea colindante, como el humo salía y confirmando que el origen era un conato de incendio que se estaba produciendo en la planta alta de la vivienda.

Seguidamente intentan llamar a la puerta del inmueble, si bien nadie les responde, y ante el peligro inminente, ya que eran conocedores por los vecinos de que los moradores estaban en el interior de la vivienda, se procedió a abrir la puerta de acceso forzándola.

Al entrar en la vivienda, los agentes comprobaron que en la planta baja había bastante humo, dificultando la respiración, e incluso el incendio estaba provocando la caída de "algún que otro cascote del techo de la planta superior, probablemente debido a los daños causados por el fuego".

Asimismo los agentes escuchan una llamada de auxilio que procedía de una habitación del fondo del pasillo y al abrir la puerta observan a tres personas, una madre y sus dos hijos adultos, mayores de edad, maniatados con cuerdas y sábanas, y además uno de ellos con heridas en la cabeza, que presumiblemente fueron "producidas por un golpe con algún objeto".

Ante esta situación, la policía procede a liberarlos, indicándole uno de los inquilinos que el causante de los hechos era un hombre que había entrado con intención de robarles y que les había exigido que le indicaran dónde estaba el dinero, diciéndoles que tienen un caja fuerte en la planta superior.

Los inquilinos de la vivienda fueron evacuados por la policía, poniéndolos a salvo y solicitando la presencia de los servicios sanitarios, tanto médicos como de bomberos, que extinguieron el fuego.

Tras apagar el incendio, los agentes hicieron una pequeña requisa del inmueble pero no localizaron a nadie en su interior y encontraron una caja fuerte, de pequeñas dimensiones, abierta y vacía.

La investigación, que la lleva la Comisaría de Policía Nacional del distrito sur de la capital grancanaria, permanece abierta, ya que no hay detenidos.