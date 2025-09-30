Asamblea7islas cifra en 134 millones el coste de los pacientes dados de alta que siguen en los hospitales de Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El colectivo sanitario Asamblea7islas, que agrupa a 14.000 trabajadores sanitarios y no sanitarios y la plataforma de residencias dignas, cifra en 134 millones el coste de los pacientes con alta médica que siguen ingresados en los hospitales canarios y sin contar el gasto de la sanidad concertada.

En su opinión, se trata de un "problema estructural y silencioso que lastra al sistema sanitario público de Canarias y agrava la crisis crónica de la saturación hospitalaria" debido a que los pacientes no pueden abandonar los centros por falta de recursos sociales o familiares que garanticen su cuidado.

"Estamos hablando de personas mayores, pacientes crónicos o con dependencia, que una vez terminada su atención médica no pueden regresar a casa porque viven solos, no tienen cuidadores o sus familias no pueden asumir su atención, el hospital se convierte entonces en su hogar temporal, a pesar de que no sea ni el entorno adecuado ni el más eficiente desde el punto de vista sanitario ni económico", detalla en una nota.

Asamblea7islas relata en una nota que el coste medio diario de una cama hospitalaria ronda los 700 euros, mientras que una plaza en una residencia pública cuesta de media, de 80 a 100 euros por día.

"La diferencia es abismal, cuando una cama hospitalaria es ocupada innecesariamente es un día menos para un paciente que sí necesita atención aguda, además del gasto económico, el problema genera una cadena de bloqueos que impacta en todo el sistema, desde el colapso de las Urgencias por falta de camas disponibles hasta el retraso en cirugías programadas", expone.

En esa línea insiste en que "la saturación del sistema y la falta de recursos en el ámbito sociosanitario obligan a los centros hospitalarios a asumir cargas que no les corresponde".

Asamblea7islas recuerda que llevan años "denunciando" esta situación y "se repite el mismo patrón, hospitales colapsados en invierno y un sistema incapaz de ofrecer alternativas dignas y sostenibles".