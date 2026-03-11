ASG apela a la "unidad" y responde a la "llamada" del Gobierno para afrontar los "déficits" de las islas

Archivo - El portavoz del Grupo Parlamentario de ASG, Casimiro Curbelo - ASG - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, ha apelado este miércoles al "sentido común" y a la "unidad" frente a atender la llamada del Gobierno regional (CC y PP) para respaldar desde el Parlamento el "escudo económico y social" y atender los "déficit estructurales" que Canarias "arrastra".

En su intervención durante la segunda jornada del Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, Curbelo ha mostrado su apoyo a la "llamada" del presidente de Canarias para cerrar filas y atender asuntos pendientes, entre ellos el nuevo sistema de financiación autonómico: "Canarias tiene 2.250.000 habitantes, y ha crecido en 570.000 en los últimos 25 años. Hay que revisarlo y revisarlo, porque todas estas personas consumen", ha indidido.

Curbelo ha reconocido las "dificultades" que persisten en el archipiélago, entre ellas los obstáculos para acceder a una vivienda, por lo que ha destacado la importancia de esta jornada parlamentaria anual para promover "un ejercicio de evaluación colectiva", que es de "responsabilidad compartida", y desde el "sentido común".

"No se necesita ruido, se necesita claridad, diagnóstico, decisiones, y, por encima de todo, sentido común".

El portavoz de ASG ha valorado la "estabilidad política" aportada por la actual legislatura en los últimos tres años. "La estabilidad política no es poca cosa, mientras en el ámbito estatal la confrontación entre los grandes partidos es una rutina que agrieta a la sociedad, la confianza en la democracia", ha añadido.

Así, ha valorado la "capacidad" de un Gobierno regional (CC y PP) que ha aprobado "en tiempo y forma", y con mayoria parlamentaria, sus presupuestos. Todo ello, con una estabilidad que "permite planificar y legislar".

Frente a los problemas estructurales de las islas, ha apelado a la "cooperación" en el Parlamento: "Si en 2027 seguimos discutiendo con resignación la pobreza estructural, habremos fracasado todos, no sólo el Gobierno".

LOS DÉFICITS DE ISLAS VERDES

Respecto a los retos pendientes en Canarias, en especial para una isla no capitalina como la que representa, La Gomera, Curbelo ha lamentado que, en Sanidad, la Atención Primaria siga "tensionada", con un "déficit" en profesionales sanitarios en las islas menores ante su dificultad para "captar y retener especialistas".

"Debemos seguir trabajando en incentivos específicos para profesionales sanitarios en islas no capitalinas", ha destacado Curbelo, que ha pedido un "refuerzo real" de la Atención Primaria, con un "plan de estabilidad y mejores condiciones laborales" para que el sistema público no dependa "permanentemente" de planes de choque.

Y conectividad integral, marítima, aérea y digital, el portavoz de ASG ha incidido en la importancia de impulsar incentivos a la inversión en las islas -- y también ha solicitado la "bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social"--, además de planificar el territorio con "prudencia y sostenibilidad".

En el apoyo a la iniciativa privada y al emprendimiento, ha urgido a apostar por simplificar la burocracia, el impulso al relevo generacional, la contratación pública con prioridad al producto local y las políticas de diversificación: "Es una necesidad estratégica y la forma más seria de combatir la pobreza a medio plazo".

Además, para las islas verdes, ha solicitado la subida a la bonificación actual del combustible frente a la crisis a consecuencia de la guerra en Oriente Medio, para que tenga un efecto "real" en la economía. También ha aprovechado la ocasión para llamar a la "reflexión", pidiendo extrapolar la reducción del 60% del IRPF de La Palma, a consecuencia del volcán, a las islas de El Hierro y La Gomera en el marco de su doble insularidad.