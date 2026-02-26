Ashotel celebra las inversiones de Aena en los aeropuertos canarios pero lamentan que "difieran" en el tiempo

Archivo - La vicepresidenta de Ashotel, Victoria López, y el presidente, Jorge Marichal, en rueda de prensa - ASHOTEL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ashotel ha celebrado este jueves la "buena noticia" que supone la aprobación de Aena, en el seno de su Consejo de Administración, de la inversiones para las actuaciones estratégicas en los aeropuertos de Canarias, un esfuerzo económico que es "importante", pero que "difiere" en el tiempo sin estar "claro" en un corto plazo.

"La buena noticia es que ya se ha aprobado por Aena, en el seno de su Consejo de Administración, la inversión para los aeropuertos canarias, pero la mala, es que esta difiere en el tiempo, a través de no solo un DORA, sino en dos, lo que significará que una obra pueda extenderse entre seis y ocho años. Pensábamos que sería mucho antes", ha lamentado el presidente de la patronal Jorge Marichal, en declaraciones facilitada a los medios.

Marichal ha lamentado, asimismo, que las cifras propuestas por Aena "no estén claras", sobre todo respecto a cuales serán las que se establezcan en el primer quiquenio o en el segundo, una incertidumbre que respondería, a priori, a la "dificultad" de las obras a realizar en los aeródromos.

A CORTO PLAZO

En Tenerife, el presidente de Ashotel ha recalcado que, "a corto plazo", está "la ineficiente" actividad que se ejerce en el Aeropuerto Tenerife Sur con los turistas que arriban a la isla, en referencia a los problemas y retrasos registrados en el control de pasaportes. "Semana sí, semana también, estamos asistiendo a un montón de problemáticas que conciernen a a este Aeropuerto, y que no son solo culpa de Aena", ha recordado Marichal.

"Tiene que esperar la gente horas, incluso por fuera de la propia terminal del Aeropuerto, a las temperaturas que estamos, y siendo nuestros clientes clientes, que vienen a pasarlo bien y a tomar el sol, pero en nuestros hoteles, nuestras piscinas, nuestras playas, no en nuestras zonas de rodadura del Aeropuerto", ha advertido.

En este contexto, Ashotel lamenta, además, que el Cabildo aún continúe sin declarar como área sensible para taxis a esta área de Granadilla. "No entiende nadie que esos taxis vayan y vengan vacíos. Los de Granadilla y los de la zona turística, y todo por no llegar a un acuerdo", ha señalado.

"Estamos esperando que los clientes dejen de decidir venir a Tenerife para luego echarnos las culpas unos a otros, en vez de colaborar para que ese momento nunca llegue", ha advertido.