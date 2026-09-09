Asián (PP) defiende su "lealtad" al acuerdo de financiación pero avisa: "Vamos a esperar como se cumple"

Archivo - Matilde Asián, consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad del Gobierno de Hacienda, Matilde Asián (PP), ha defendido este miércoles su "lealtad" al Gobierno de Canarias y el acuerdo sobre financiación autonómica pero ha coincidido con el vicepresidente, Manuel Domínguez, en no fiarse del Gobierno central.

"Vamos a esperar como se cumple", ha señalado en respuesta a una pregunta del PSOE en la sesión de control del Pleno del Parlamento ya que lo ha llegado este año a las islas con cargo a los presupuestos es "cero euros".

Asián, que ha cuestionado la "agresividad" del diputado socialista Manuel Hernández, ha dicho que va con la "cabeza alta" porque siempre ha defendido la "misma posición", que Canarias estaba infrafinanciada y a la cola en la primera propuesta de financiación, que implicaba solo 611 millones más.

Finalmente, ha comentado, se ha logrado un acuerdo vía mecanismo de compensación por 726 millones adicionales y ha preguntado a los socialistas por qué se ha completado la propuesta si antes era "magnífica".

Hernández ha comentado que para defender a Canarias "hay que estar" ya que cuando llegó el momento, en la reunión del CPFF, la consejera "decidió mandarse a mudar" y anteponer los intereses de su partido a los de las islas.

Le ha reprochado que ha usado la "misma excusa" en las dos oportunidades de reunión --días libres y vacaciones--, subrayando que "es intolerable que se haya escondido o la hayan escondido".

En esa línea ha comentado que su "deslealtad con Canarias será recordada" ya que su "prioridad" ha sido "seguir la estrategia del PP" para usar la financiación "para el enfrentamiento con el Gobierno".

"Su sueldo lo pagan los canarios", ha apuntado, afirmando que la Consejería "no es una sucursal de Génova teledirigida por Feijoo".