Asián reduce a "anecdótico" su plante en el CPFF y dice que "está en juego" el REF

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha tildado este viernes de "anecdótico" su plante en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), junto a las comunidades gobernadas por el PP, y entiende que el "fondo" del rechazo a la condonación de deuda es "irreprochable" porque entre otras cosas "está en juego" el REF y una posible computación de sus recursos en el sistema de financiación.

En declaraciones a 'Canarias Radio' recogidas por Europa Press ha precisado, no obstante, que suscribe las palabras del presidente canario, Fernando Clavijo, que ayer le afeó su gesto pero al mismo tiempo dejó claro la negativa del Gobierno canario a apoyar el acuerdo.

"Si se nos quiere hacer una cuestión que nos perjudica, hay que manifestar nuestro desacuerdo, ese es el fondo de la cuestión, y la propuesta que se nos hace nos perjudica severamente, y es más, va mucho más allá del perjuicio inicial, es mucho más profundo", ha señalado.

En esa línea ha dicho que su plante puede ser incluso un "gesto positivo" si ayuda a que los canarios se den cuenta de lo que se están "jugando" en esta negociación.

La consejera ha comentado que al tener Canarias poca deuda saldrá perjudicada en una negociación donde "se está repartiendo deuda" y si lo que hubiera es una reducción de intereses, "tampoco" se podría aplicar para mejorar los servicios públicos debido a la regla de gasto.

Ha criticado también que a Canarias se le fija un 50% en el límite de deuda para compensar la infrafinanciación pero no se da una explicación y después se escuchan" manifestaciones" que apuntan a que Canarias "ya tiene fondos adicionales" y por eso tiene superávit, de tal forma que no se puede "admitir" que "se mezcle" el REF en las reformas del sistema de financiación autonómica.

Asián, que no ha querido pronunciarse sobre si el plante fue ordenado por la dirección del PP, ha insistido en desmarcar esta negociación de un "asunto de partidos políticos" ya que es un tema "institucional" que vincula al Gobierno con las comunidades autónomas.

"YO TENGO QUE DEFENDERME Y ME DEFIENDO ASÍ"

"Yo me limito a hablar en nombre de los intereses de los canarios, y yo he actuado honestamente en representación de lo que tengo que hacer, que es defender a Canarias, y lo vuelvo a repetir y lo defiendo, no solamente por la condonación de la deuda o reasignación de pasivos que a Canarias nos perjudican, sino porque no quiero que en el debate de la reforma del sistema de financiación se mezcle con los recursos del bloque de financiación autonómico referido al REF, yo no quiero que eso suceda, yo tengo que defenderme, y me defiendo así", ha señalado.

La consejera ha apelado a no "politizar" este debate y aunque ha mostrado su "total lealtad" al presidente canario, entiende que focalizar la cuestión en su ausencia del CPFF es "extender una cortina de humo" para no abordar el "problema importante" que tiene Canarias, que es "la reasignación de pasivos como se le llama ahora" y que se computen recursos del REF "imponiendo un límite del 50%".

Asián ha confesado que estaría "de acuerdo" con la condonación de deuda si fuera favorable a los intereses generales de los canarios pero no comparte "ni el fondo", según los cálculos que han hecho, ni las formas, al enterarse por los medios de comunicación.