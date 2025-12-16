La Asociación Canaria de Agencias de Viaje y Turoperadores rechaza la propuesta de AENA de cobrar a las guaguas

Archivo - 20691888558gandoLP.jpg - Aeropuerto de Gran Canaria - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Canaria de Agencias de Viaje y Turoperadores (ACAVyT) ha mostrado su rechazo "contundente" a la propuesta de AENA de cobrar a las guaguas discrecionales por su acceso y estancia en los aeropuertos canarios, ya que esto "agrava los sobrecostes operativos" para transportistas y turoperadores.

Además entienden, según ha informado ACAVyT en un comunicado, que se amenaza la viabilidad económica del sector turístico insular, incluyendo la red minorista de agencias de viajes.

La medida, indican, implicaría pagos por tiempo de estancia equivalentes a los de vehículos privados, con un "impacto estimado de hasta 6.000 euros mensuales por guagua". Esto, matizan, en un contexto donde los contratos turísticos ya están firmados para la temporada 2025-26 "sin margen para repercutirlos".

Asimismo subrayan que estos gastos fijos "erosionan los márgenes ya ajustados" de las empresas de transporte, "forzando recortes en flotas o servicios esenciales".

Por otro lado, los turoperadores canarios, junto con la red de agencias minoristas, que integran estos traslados en paquetes turísticos completos, "sufrirían un encarecimiento generalizado" de sus ofertas, "reduciendo la competitividad" frente a destinos rivales y "desincentivando" la llegada de visitantes.

Señalan que la "imposibilidad de ajustar" precios a corto plazo genera "pérdidas acumuladas" para pequeños operadores locales, "comprometiendo la programación de rutas y la estabilidad de alianzas con hoteles y proveedores".

Asimismo subrayan que "penalizar" el transporte colectivo de alta capacidad "contradice objetivos de descarbonización" turística, después de que Canarias "está haciendo un esfuerzo significativo" para desarrollar un destino turístico alineado con la Agenda 2030 de la ONU, "promoviendo la sostenibilidad ambiental y la movilidad eficiente".

Sin embargo, puntualizan que acciones como esta tasa "frenarán estos avances al desincentivar" el uso de guaguas colectivas y "revertir los progresos en reducción" de emisiones y congestión vial. A lo que añaden que "sin alternativas viables para esperas fuera del recinto, se prevén colapsos en terminales con cientos de pasajeros varados".

Por todo ello, desde ACAVyT se urge al Gobierno de Canarias y autoridades estatales a bloquear esta iniciativa, defendiendo un modelo tarifario que priorice el interés general del archipiélago y preserve la cadena de valor del turismo, especialmente para la red minorista.