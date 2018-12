Asociación Española de Videojuegos pide a los padres que jueguen con sus hijos y vincula el rechazo al "desconocimiento"

Publicado 07/12/2018 17:50:39 CET

El presidente de la Asociación Española de Videojuegos, José María Moreno, ha pedido este viernes a los padres que jueguen con sus hijos a los videojuegos y "compartan" esos momentos, al tiempo que observen "si sus hijos han dejado de socializar o socializan más que antes".

En un encuentro con medios de comunicación con motivo de su presencia en 'TLP Tenerife Winter', ha apelado a un uso responsable de los videojuegos, por lo que quieren tener todos los informes científicos para contribuir a un "ocio sano".

En ese sentido, ha indicado que es muy importante respetar los códigos de uso de los videojuegos por edades y por ello, reclama a padres y familiares "que usen las medidas de control parental en los distintos dispositivos".

Con respecto al posible rechazo social que pueden generar los videojuegos, Moreno explica que "proviene principalmente del desconocimiento", y eso empieza por la propia declaración de la OMS que los incluye en la lista de las posibles adicciones.

"Preocupados por este asunto le hemos preguntado en qué estudio científico se han basado y nos han respondido que no existe un estudio que sea contundente", ha afirmado.

Sobre el impacto económico de la industria, ha apuntado que mueve en España una cifra de 1.300 millones de euros al año, lo que lo convierte en una de las potenciales áreas de crecimiento económico del país.

"Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer desde la perspectiva de la Administración", explicó Moreno, que insistió en que "en países del entorno, como Francia o Italia, se está fomentando el sector dentro de la industria cultural con importantes incentivos fiscales".

El presidente de AEVI explicó los pasos que se han dado en los últimos años en el Congreso de los Diputados y con el Gobierno estatal, tanto con el anterior como con el actual, para la inclusión de este sector como industria cultural. "Pero aún es importante un apoyo decidido", remarcó.

CANARIAS CADA VEZ ESTÁ "MÁS EN LA BOCA"

Con respecto a Canarias, afirmó que las islas cada vez están "más en la boca" de los estudios y se "valora mucho" que haya encuentros como 'TLP Tenerife' y el esfuerzo fiscal y de las administraciones locales por el fomento de este sector.

"Es cuestión de tiempo que proyectos importantes se asienten en las islas. Eso sí, todas las administraciones tienen que ponerse de acuerdo porque los enfrentamientos políticos retrasan el crecimiento del sector en las islas", ha comentado.

Estas reflexiones se enmarcan en la jornada 'TLP Innova' de 'TLP Tenerife Winter' donde se ofrecen más de 15 horas de formación en materia de videojuegos.

Entre otros contenidos, destaca la presencia de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), que reúne a empresas como Nintendo o Microsoft junto a los desarrolladores más independientes del país.

La formación 'en TLP Tenerife Winter' se divide en dos jornadas. Así, el viernes tiene lugar la jornada conocida como 'Dev Zone', que estará destinada a la actualización técnica de desarrolladores con ponencias y talleres especializados bajo inscripción.

MUJERES Y TECNOLOGÍA

Algunos de estos contenidos son la charla de Iván Santos, desarrollador de Google, que hará una introducción a 'Actions on Google'; la experta Alexandra Rivero impartirá la ponencia 'Aplicaciones móviles con Flutter and Co' y Manuel Alejandro Bacallado López aportará sus conocimientos con 'Patrones de diseño: El camino hacia el buen software'.

Además, las firmas Otis Miller y Maly LaMala darán las claves para 'Hacer un juego (casi) sin presupuesto'.

A este programa técnico se unen otras charlas con un contenido más social, dentro del entorno tecnológico, como es el caso de la presentación 'Gestión de proyectos con metodologías ágiles en la vida real' de Isabel Aguilar, y la 'Mesa redonda: Mujeres y tecnología' gestionada por Woman Tech Maker.

El sábado se celebrará la jornada 'TLP Innova 2018 Press Start!' con la mesa redonda 'Actualidad del sector de los videojuegos' donde participarán, entre otros, José María Moreno, de la Asociación Española de Videojuegos y Adrián Rivero, presidente de la Asociación Canaria de Desarrolladores de Videojuegos.

Además habrá una 'Game Jam' que consistirá en la creación de un videojuego de manera exprés con una serie de condiciones.