Astrid Pérez aboga por escuchar a las familias de los enfermos de leucemia como primer paso para dar "respuestas reales"

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, inició este viernes en Gran Canaria la acción institucional 'Escuchar para Avanzar' - CEDIDO POR PARLAMENTO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha abogado por escuchar a las familias de las personas enfermas de leucemia como el primer paso para poder darles "respuestas reales".

Así se expresó durante una visita la Fundación Canaria Alejandro Da Silva contra la Leucemia, entidad de referencia en el acompañamiento a pacientes con enfermedades onco-hematológicas y a sus familias, con la que ha iniciado la acción institucional 'Escuchar para Avanzar'.

Según informa la cámara regional, dentro de este proyecto, la presidenta mantendrá encuentros en distintas entidades sociales del archipiélago para conocer de primera mano su realidad, recoger sus propuestas y reforzar la colaboración institucional.

Durante la reunión, familias y profesionales de la Fundación Alejandro Da Silva trasladaron a Pérez diversas necesidades que consideran urgentes.

Entre ellas está la creación de una oficina técnica o punto de información específico para orientar a las familias, el refuerzo del apoyo psicológico para pacientes y su entorno, y la incorporación de profesorado de apoyo que ayude a los menores que vean interrumpido su ritmo escolar.

Al respecto, una de las madres asistentes subrayó la importancia del acompañamiento emocional continuado para las familias, mientras que desde el equipo técnico se puso de manifiesto la sobrecarga asistencial existente.

Mientras, una de las psicólogas de la entidad explicó que, en la actualidad, "resulta imposible atender a todas las personas que requieren apoyo debido a la falta de recursos suficientes".

FUNDACIÓN CANARIA ALEJANDRO DA SILVA CONTRA LA LEUCEMIA

La Fundación, creada en 1989 tras la experiencia personal de sus fundadores ante la enfermedad de su hijo, complementa la atención sanitaria con apoyo emocional, social y psicosocial.

Cuenta con sedes en Gran Canaria y Tenerife, así como con casas hogares para pacientes procedentes de islas no capitalinas.

Sólo en 2025 atendieron a 910 usuarios entre pacientes y familiares y acogieron en sus casa hogares a 49 pacientes con sus familias.

Al término del encuentro, la presidenta del Parlamento se comprometió a trasladar las demandas planteadas por las familias, los técnicos y la propia Fundación a las consejerías y administraciones competentes en cada ámbito.