Astrid Pérez, a favor de eliminar las dietas en el Parlamento de Canarias y fijar un modelo de factura por gastos

La presidenta rechaza que los diputados de Tenerife perciban dietas cuando algunos viven "a veinte minutos caminando" de la Cámara

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, se ha mostrado este lunes a favor de eliminar el régimen de dietas en la Cámara tras la última subida acordada en julio tras estar congeladas desde 2012 y fijar un modelo de factura por gastos.

En una entrevista concedida a 'Radio Club Tenerife' y recogida por Europa Press ha aclarado que habla a modo de "opinión personal" dado que las dietas están recogidas en el reglamento del Parlamento y las decisiones dependen la Mesa donde se encuentra "solita".

De hecho, ha señalado que la iniciativa de subir las dietas partió de los grupos parlamentarios --Vox está en contra-- debido al encarecimiento de servicios que habitualmente necesitan los diputados como hoteles, restauración o taxis.

Pérez ha resaltado que los diputados merecen un salario "digno" porque trabajan y le echan "muchas horas" pero sí ha puesto el foco en el desequilibrio que supone que los diputados que residen en Tenerife cobren dietas cuando algunos viven "a veinte minutos caminando del Parlamento".

La presidenta se opone a que haya "diputados de primera y de segunda" en función de la isla en que residan dado que todos deben ser "iguales" y personas del resto de las islas tienen el mismo derecho a ser diputados que los residentes en Tenerife.

"Estamos pagando dietas a los diputados de Tenerife por comer, cenar, desayunar y alojarse fuera de su casa y está a 20 minutos caminando del Parlamento", ha comentado, abriendo la puerta a mantener ese régimen para los residentes en la isla que, por ejemplo, vivan fuera del área metropolitana.

"Hay diputados de La Gomera, de Fuerteventura, de El Hierro, que ponen parte de su sueldo para poder cubrir determinados gastos como son alojamientos, comidas, cenas y desayunos, y aquí están los señores de Tenerife, que viven a menos de 50 kilómetros del Parlamento, que es un más sueldo. Con lo cual, al final, hay diputados que ganan más dinero según el territorio en el que residan", ha destacado.

En esa línea, ha reflexionado sobre lo que cobraba el último presidente del Parlamento, Gustavo Matos (PSOE), residente en Tenerife: "¿Cuánto cobró de dietas un presidente de Tenerife que comía, dormía y desayunaba en su casa?, ¿y cuánto cobraba?".

"No estoy de acuerdo con las dietas, las quitaría", ha insistido, al tiempo que ha defendido que la última subida --solo en septiembre el coste se ha incrementado en un 131%-- debía ser "rigurosa" y adaptarse al encarecimiento de los precios.

FUERTE AUMENTO DE LOS COSTES EN ALOJAMIENTO, TAXI Y RESTAURACIÓN

Ha dicho que como diputada por Lanzarote, en 2011 pagaba por un taxi ida y vuelta 15 euros desde el aeropuerto hasta el Parlamento y ahora cuesta 21 euros y una noche de hotel que antes eran "50 o 60 euros ahora hay que pagar 110 euros".

Así, ha insistido en que es partidaria de instaurar un modelo de factura por servicio prestado aunque será "más caro" para las arcas de la Cámara regional. "Vamos a cobrar todos igual, todos. Y después vamos a poner el Parlamento que nos pague la factura. ¿Que saldremos más caros, evidentemente?", ha cuestionado.

La presidenta ha lamentado que la Cámara no tenga un piso en propiedad para sus presidentes cuando no residen en Tenerife --"somos de los pocos parlamentos que no tiene un piso para cuando el presidente no es de esa ciudad"--, ha aclarado que se alquila uno que costea con su salario y que el pasado mes de septiembre no cobró más de 13.000 euros.

Ha reducido su salario a algo más de 4.000 euros brutos mensuales más un complemento de "responsabilidad" que cobran todos los presidentes y que se fijó "hace muchos años" más las dietas correspondientes.