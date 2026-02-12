Astrid Pérez insta a romper el silencio de la menopausia y dice que "no es el final" sino un "renacer"

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez (c), en la inauguración de una jornada sobre menopausia - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, remarcó este jueves la necesidad de romper el silencio histórico que ha rodeado a la menopausia y reivindicar una visión positiva, informada y libre de estigmas.

"Se dice que la menopausia marca un final, pero quizá sea más justo decir que marca un renacer. A los cincuenta puede empezar lo mejor de nuestra vida y nos merecemos vivir esta etapa felices", afirmó en la 'I Jornada sobre Menopausia en Canarias' bajo el lema 'Menopausia con derechos: visibilidad, salud y políticas públicas' celebrada en el Parlamento.

Pérez recordó que, durante décadas, la menopausia ha sido un proceso silenciado, asociado injustamente a la degradación, la vejez y la pérdida de valor social de las mujeres.

"Si no hablamos de la menopausia, no existe, y ese silencio nos ha llevado al desconocimiento del propio proceso biológico, al estigma y a la soledad", detalló.

La jornada, impulsada por el Parlamento de Canarias y la Asociación Más Mujer Canarias (AMMCA), tuvo como principal objetivo avanzar hacia una futura Estrategia Canaria sobre Menopausia, promoviendo un enfoque multidisciplinar que integre la atención sanitaria, el acompañamiento psicológico, la educación en salud, la nutrición, las adaptaciones laborales y el compromiso institucional.

El programa incluyó ponencias especializadas, mesas redondas y un espacio participativo, entre ellas la ponencia marco 'Menopausia: salud, ciencia y derechos desde una perspectiva de género' a cargo de la ginecóloga experta en menopausia Matilde Gómez Frieiro.

Igualmente hubo una charla sobre alimentación saludable en esta etapa impartida por la dietista-nutricionista Paula Marrero, y otra de acompañamiento emocional y salud mental a cargo de la psicóloga clínica Marilyn Oymann.

La jornada concluyó con el taller participativo 'Reescribiendo la menopausia: escucha, palabras y cuerpo', un espacio vivencial orientado a resignificar el lenguaje, compartir experiencias y reconectar con el cuerpo desde una mirada positiva.