El Auditorio acoge hasta diciembre el 'Coro Canguro', una iniciativa artística y musical para la infancia temprana - MIGUEL BARRETO

La primera sesión ha comenzado este viernes, con la participación de 40 adultos y 24 bebés

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Coro Canguro del Auditorio de Tenerife ha iniciado esta semana las sesiones de su primera edición con 40 adultos, entre ellos varias mujeres embarazadas, y 24 bebés provenientes de una decena de municipios de la isla. Este nuevo proyecto es una iniciativa artística y musical para la infancia temprana desarrollada con sesiones de música instrumental, dinámicas corporales y vocales.

Este programa pionero, que agotó sus plazas en dos días, es gratuito para los participantes. El Coro Canguro se desarrolla a través de una metodología creada por la organización Grandes Oyentes, que congrega familias, artistas y músicos de diferentes géneros, según ha informado el Cabildo tinerfeño en una nota de prensa.

En base a los beneficios de la música, la voz, el movimiento y la creación, fomenta una crianza saludable para el bebé y los progenitores, con experiencias creativas y entrañables a través de sesiones estructuradas de coro, sesiones en estudio de grabación, talleres y conciertos en los que artistas y familias son protagonistas.

TOMA DE CONTACTO

La primera de las sesiones, celebrada este viernes, sirvió de toma de contacto para el equipo y las personas inscritas. La sala donde se desarrollan estas actividades está adaptada para las necesidades de las familias, con un suelo de moqueta con cojines, aparcamiento para carritos, cambiadores y salas anexas silenciosas.

Tras una breve presentación por parte de los participantes, los profesionales que lideran Grandes Oyentes, María Magdalena Sánchez y Yeray Ruiz, guiaron la sesión a piano y voz con dinámicas grupales, en parejas e individuales, siempre teniendo en cuenta la interacción con los más pequeños.

Así, tras unos movimientos sencillos para coger confianza, se sucedieron ejercicios con sonidos y música que involucraban a todo el cuerpo.

El programa está dirigido a familias (madres, padres, tutores o familiares) con bebés desde el nacimiento hasta cumplir los dos años, ya que la idea es trabajar con niños y niñas que aún no caminen, así como mujeres embarazadas que previsiblemente vayan a dar a luz después del proyecto (a partir de diciembre).

No es necesario ser músico, saber cantar o tener nociones musicales para ser parte del Coro Canguro. La primera edición del Coro Canguro Tenerife incluye diez sesiones de trabajo, que se desarrollarán los viernes hasta el 5 de diciembre, que concluye con un concierto final con artistas y músicos invitados.