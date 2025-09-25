Aumentan a tres los detenidos por la reyerta de hace una semana en Arrecife (Lanzarote)

ARRECIFE (LANZAROTE), 25 (EUROPA PRESS)

Los detenidos por la reyerta ocurrida el 19 de septiembre en la calle Malagueña de Arrecife (Lanzarote), en la zona de Argana Alta, han aumentado a tres, después de que tras los hechos se informaron de dos detenciones, si bien la investigación por parte de la Policía Nacional permanece abierta y no descartan nuevos arrestos, según ha informado el cuerpo policial.

Los hechos ocurrieron sobre la media mañana del viernes 19 de septiembre, alrededor de las 11.40 horas, en los alrededores de un bar que, señala la Policía Nacional, ya es conocido por incidentes similares y en esta ocasión "tuvo graves consecuencias" porque dos de los arrestados sufrieron lesiones de gravedad con arma blanca.

En concreto, uno de ellos presentaba herida en el cuello, que alcanzó la arteria carótida, mientras que el otro cortes en los brazos, por lo que tras ser estabilizados por los servicios médicos, fueron trasladados en ambulancias al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Tras las primeras gestiones policiales en el lugar y, gracias a la colaboración ciudadana, los agentes identificaron a los presuntos agresores, que lograron detener a tres de los implicados en esta reyerta, entre ellos los dos heridos.

Además, en el marco de esta investigación, los agentes comprobaron que uno de los arrestados había estado recientemente en prisión preventiva por otra presunta agresión violenta en Puerto del Carmen, donde un ciudadano extranjero sufrió graves secuelas.

El motivo de esta riña, según las pesquisas policiales, comenzó tras una discusión en el interior del bar, donde dos de los detenidos estaban bajo los efectos del alcohol y estupefacientes, derivando minutos más tarde en una trifulca en la vía pública en la que tres personas agredieron a una cuarta.

Ante la gravedad de los hechos, la Policía Nacional ha reforzado los dispositivos de prevención en la zona debido, indican, a la reincidencia de este tipo de incidentes en barrios con conflictividad social.

Por su parte, los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su ingreso en prisión provisional para uno de ellos, mientras que a los otros dos los ha dejado en libertad con cargos.