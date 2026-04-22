Autoridad Portuaria paraliza temporalmente el derribo del Silo y encargará un estudio para su valoración patrimonial

Archivo - Fachada principal de la sede de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife (Puerto de Tenerife)- AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha acordado este miércoles encargar próximamente un estudio de valoración patrimonial del Silo portuario,en la autovía de San Andrés de Santa Cruz de Tenerife, así como paralizar temporalmente la tramitación de su "inminente derribo".

Así lo ha informado en rueda de prensa su presidente, Pedro Suárez, que ha señalado que esta decisión responde a un "criterio de prudencia" ante la decisión del Ministerio de Cultura de incoarán el expediente para declarar el espacio, construido en 1965 para almacenaje de granos, como Bien de Interés Cultural.

"La prudencia jurídica nos hace paralizar temporalmente el derribo, al menos hasta que se aclare un poco la situación", ha advertido Suárez, que ha señalado la "sorpresa" de Autoridad Portuaria al percatarse de que administraciones inicialmente posicionadas a favor de continuar con el derribo --entre ellas el Cabildo de Tenerife, con representación en el Consejo de Administración-- ahora apoyen mediáticamente su protección.

"El 29 de septiembre del año pasado se lleva al Consejo de Administración la licitación para determinar un concurso y elegir la empresa que va a demoler. Y se aprueba por unanimidad", ha recordado Suárez.

Ha argumentado que la decisión de demoler el Silo portuario --que lleva en "desuso" unos 35 años y que no contaría con "ningún tipo de protección"-- se planteó ante "necesidad" de contar con nuevos espacios en en el Dique del Este, actualmente sometido a una "enorme" tensión derivada de la actividad industrial actual.

"Es utilizado no solo por las terminales de contenedores sino por un montón de industrias del entorno".

APROBACIÓN "UNÁNIME"

Precisa Autoridad Portuaria que una vez sale adelante la licitación del derribo, tras su aprobaciójn "unánime" en 2025 en el Consejo de Administración de Autoridad Portuaria, empiezan a producirse "contactos" con el Colegio de Arquitectos, que les manifiesta que el edificio pudiera tener "algún tipo de valor patrimonial".

Estas circunstancias no llevaron a la entidad a encargar un estudio de valores patrimoniales, sin embargo se escudó en "el tiempo" que a la misma le llevó buscar un concesionario "sin éxito" ante el carácter "obsoleto" de las instalaciones: "No ha habido ni interés público ni privado por darle un uso", ha advertido Suárez.

"Sorprende que en un Consejo de Administración que funciona muy bien engrasado hayamos llegado a este tipo de debates públicos", ha reflexionado el presidente de Autoridad Portuaria, que recalca la "situación" actual en la que se encuentra el Silo, "roeado de industria" y expuesto, por tanto, al ingente tráfico actual del puerto.

Así, hoy por hoy, --ha continuado Suárez-- cualquier tipo de iniciativa que pueda plantearse para proteger la instalación "se tendría que acotar a la normativa que rige en la zona, en este caso de uso industrial".

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

"¿Ustedes se imaginan un museo rodeado de actividad para descargas de contenedores, de carga de combustibles, y de reparación naval que tiene a su alrededor? Pudiera ser, hipotéticamente, pero la realidad nos dice que el edificio no va a condicionar el resto de la actividad del puerto. Tendrá que ser utilizado para lo que fue diseñado o para otro tipo de actividad industrial", ha señalado Pedro Suárez.

Preguntado por la incoación del expediente por parte del Ministerio, especifica que Autoridad portuaria estará "pendiente" de su publicación la próxima semana, si bien "tiene la duda" de si el departamento nacional es el "competente" en la materia al estar los asuntos patrimoniales "delegados". Por ello, el Consejo de Administración ha acordado este miércoles instar a las administraciones competentes que quieran a que incoen el expediente.

Y respecto a las acusaciones de otras entidades y administraciones insulares de negar la entrada al Silo portuario, Suárez las ha desmentido al tiempo que se ha respaldado en el informe de prevención de riesgos laborales, que advertiría de "los riesgos" de visitar la infraestructura, dañada por el paso del tiempo: "No está en sus mejores condiciones, como ustedes podrán entender, pero nunca se ha negado a nadie la entrada al Silo".