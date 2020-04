Canarias aprueba un ingreso canario de emergencia extraordinario, de entre 367 y 478 euros por familia

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este viernes la aprobación de un ingreso canario de emergencia, cuyo importe oscilará entre los 367 y los 478 euros por familia, y que servirá de puente en lo que se aprueba la renta mínima vital que tiene previsto sacar adelante el Gobierno central.

Esta ayuda de carácter extraordinaria alcanzará a entre 38.000 y 40.000 familias, según ha detallado el presidente canario, se realizará en un solo ingreso y estará activa "en tanto en cuanto se aprueba la renta mínima vital" proyectada por el Gobierno central.

Canarias prevé dedicar 16 millones de euros de ficha financiera a cubrir el conjunto de estas ayudas, de los que 6 millones saldrán de dinero presupuestado dentro de la PCI y el adelanto de la Renta de Ciudadanía y los restantes 10 millones provienen de fondos de emergencia recibidos del Ministerio de Derechos Sociales.

Va dirigida solo a núcleos familiares donde no se percibe ningún tipo de prestación, pensión o subsidio por desempleo y, por tanto, no puede servir de complemento ni a la Prestación Canaria de Inserción (PCI) ni de las pensiones no contributivas. Sí se podrá solicitar si ha pedido otra prestación pero ésta no se le ha concedido.

Torres explicó también que el decreto ley que contiene el texto de este ingreso canario de emergencia incluye la exoneración del pago del alquiler de vivienda social en Canarias en lo que dure la crisis del coronavirus, lo que beneficiará a unas 20.000 familias --sobre 50.000 personas--.

"De manera que hoy Canarias se convierte en la primera comunidad autónoma que aprueba un ingreso de emergencia, en tanto en cuanto se aprueba la renta mínima vital", explicó en la rueda de prensa telemática posterior al Consejo de Gobierno monográfico celebrado este viernes.

Con ella se alcanzará a en torno a 100.000 personas y según incidió Torres tiene un carácter "iniciático", por lo que "ha exigido un estudio pormenorizado de los servicios técnicos y jurídicos para cerrar un documento que es posible que otras comunidades tomen como referencia y es un alivio para muchas familias que lo están pasando mal".

Además, Torres destacó que junto a la ayuda para el alquiler social hay que sumar los 5,3 millones que desde el Gobierno central se han trasladado a Canarias también para ayuda al pago del alquiler y "afrontar el derecho constitucional que es el derecho de la vivienda".

El presidente autonómico avanzó que este texto "se va a publicar de manera inmediata" y, de hecho, dijo confiar en que la "próxima semana" estará en el Boletín oficial de Canarias. Con ello, dijo que su Ejecutivo responde a uno de los elementos de su programa de Gobierno, que era atender a los más desfavorecidos.

EL "ESCUDO SOCIAL CANARIO"

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad y Juventud, Noemí Santana, dijo que este es el "escudo social canario" que va a servir para "proteger a toda la ciudadanía, especialmente a la más vulnerable".

"El objetivo claro de este Gobierno ha sido tratar de evitar esa curva social que viene aparejada a la curva sanitaria, y que esa curva crezca lo menos posible; aplanarla", aseveró.

Santana agregó que quieren evitar que los Gobiernos actúen como en la crisis de 2008 y con un mensaje claro: "No queremos dejar a nadie atrás".

La consejera explicó que las familias de una sola persona cobrarán 367 euros, las de dos 415 euros; 453 euros ingresarán las unidades familiares de tres personas y 478 euros para las familias de cuatro personas o más.

SOLICITAR EL INGRESO A TRAVÉS DEL 112 O EN LA WEB DEL GOBIERNO

Para respetar el confinamiento se han habilitado tres vías, una llamar al 012, otra la web gobiernodecanarias.org y la tercera los servicios sociales municipales, ante quienes también se puede solicitar este ingreso canario de emergencia.

La consejera indicó que reforzará desde la próxima semana el equipo de la Consejería encargado de tramitar los expedientes y que, por todo ello, confía en poder hacer todos los abonos durante el mes de mayo. "Queremos cumplir con nuestra gente", culminó.

También en la rueda de prensa estaba el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, que precisó que la exención del pago de alquiler social no requiere de gestión alguna, porque lo que se ha articulado es que ni el Instituto de la vivienda canario ni el Visocan emitirán las facturas de los próximos dos meses de alquiler.

Estos dos meses sin necesidad de abonar alquiler, además, podrían extenderse si el estado de alarma continúa. El Gobierno de Canarias valorará en ese caso y adaptará esta medida a la situación que emerja de la evolución de la crisis del coronavirus.

5,3 MILLONES PARA AYUDAR A PAGAR EL ALQUILER ANTE EL CORONAVIRUS

También van a poner en marcha en las próximas semanas una ayuda al pago del alquiler habitual dotada con hasta 5,3 millones de euros para ayudar ante la crisis del coronavirus a todos los que tienen dificultades para pagar el alquiler, y que podrán solicitarla todas aquellas familias cuyos ingresos no superen tres veces el IPREM: unos 1.600 euros.

Será de un máximo de 900 euros al mes y por un periodo de 6 meses. Se estima que entre 20.000 y 25.000 familias podrían acogerse a este programa de ayudas.

Estas ayudas, cuya financiación global podría incrementarse, llegarán después que el ingreso canario de emergencia, según explicó el consejero, porque hacerlo al mismo tiempo bloquearía el servicio de atención al ciudadano.