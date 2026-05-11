García tilda de "éxito" el operativo del MV Hondius en Tenerife, que finalizará a las 19.00 horas

La ministra de Sanidad, Mónica García (c) en el puesto de mando mientras el crucero MV Hondius fondea cerca del puerto de Granadilla, a 10 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España). El operativo de evacuación del crucero M - Europa Press Canarias - Europa Press

GRANADILLA (TENERIFE), 11 (EUROPA PRESS)

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha tildado de "éxito del concepto de la salud global" todo el desarrollo del operativo desplegado en el Puerto de Granadilla y posterior traslado al Aeropuerto de Tenerife Sur de los pasajeros y parte de la tripulación del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus.

Así lo ha dicho este lunes durante una comparecencia ante los medios de comunicación junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al ser cuestionada por el positivo de un pasajero a su llegada a Francia y por los dos casos sospechosos en Estados Unidos.

De igual modo, García ha resaltado que, en el caso de los catorce españoles que permanecen pasando la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, todos se encuentran "bien".

(Habrá ampliación)