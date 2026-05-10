Sanidad Exterior confirma que el pasaje del 'MV Honduis' sigue asintomático y continúa el operativo

El crucero MV Hondius fondea cerca del puerto de Granadilla, a 10 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España). El operativo de evacuación del crucero MV Hondius con hantavirus está dispuesto para comenzar las operaciones de - Ubay Rodríguez - Europa Press

GRANADILLA DE ABONA (TENERIFE), 10 (EUROPA PRESS)

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que los profesionales de Sanidad Exterior que han accedido a las 07.30 horas de este domingo al 'MV Honduis', que permanece fondeado en el Puerto de Granadilla (Tenerife), han podido confirmar que todo el pasaje y tripulación del buque sigue asintomático.

Durante unas declaraciones a los medios de comunicación a pie de muelle, ha asegurado que esta situación permite que todo el operativo de desembarque de los pasajeros y posterior traslado al aeropuerto de Tenerife Sur pueda continuar según lo previsto por las autoridades.

En este sentido, García ha resaltado que los españoles serán los primeros en ser evacuados, puesto que el avión que se ha habilitado para ellos ya está preparado en el recinto aeroportuario para despegar a Madrid.

(Habrá ampliación)