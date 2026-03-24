Aviso Es-Alert en Tenerife debido a las intensas lluvias por la borrasca 'Therese'

Barranco de Santos durante el paso de la borrasca Therese, a 24 de marzo de 2026, en Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha emitido este martes por la noche en Tenerife un mensaje Es-Alert para alertar a la población de las intensas lluvias provocadas por la borrasca 'Therese' y pedir que se limiten los desplazamientos.

En el mensaje, que ha sido enviado a los teléfonos móviles de la población de la isla, Protección Civil recomienda evitar "cualquier desplazamiento no esencial". "Si conduce, extreme la precaución. No cruce zonas inundadas, ni barrancos, ni pasos subterráneos o garajes a pie ni en coche. Aléjese de cauces y diríjase a zonas altas si está en área de riesgo", añade.

Asimismo, insta a mantenerse informado a través de los canales oficiales y a llamar al 112 Canarias en caso de emergencia.

El Cabildo de Tenerife ha declarado este martes la situación de alerta máxima en el área metropolitana, manteniendo al resto de la isla en situación de alerta, ante la persistencia de la borrasca 'Therese', que continúa afectando al territorio con lluvias intensas y condiciones meteorológicas adversas.

Además, ha cerrado la carretera de acceso a Punta de Teno (TF-445), los accesos al Parque Nacional del Teide (TF-21, TF-24 y TF-38), y prohibido el acceso a senderos, pistas forestales, áreas recreativas y zonas de alta montaña, así como a espacios naturales protegidos y la suspensión de todas las actividades culturales, deportivas y de pública concurrencia.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, también ha informado en una entrevista en 'La Noche en 24 Horas' de TVE que la Delegación del Gobierno ha activado a la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el norte de Tenerife. "Se va a desplazar al Ejército ante las medidas que tienen que tomar. Hay calles anegadas y en estos momentos hay una honda preocupación en la ciudadanía", ha agregado.

Este mismo martes, efectivos de la UME desplegadas en Gran Canaria han comenzado a realizar trabajos de achique de agua con autobombas en varios puntos de la isla, según ha informado el Ministerio de Defensa.