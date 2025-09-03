Ayuntamiento de La Laguna y ULL promueven construir dos residencias universitarias nuevas con más de 800 plazas

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, han mantenido esta semana una reunión de seguimiento previa al inicio del nuevo curso lectivo y han abordado la construcción de dos residencias de estudiantes en la parcela ubicada por debajo de la Facultad de Periodismo, que ya es de titularidad municipal, y en el entorno de Montaña del Drago, en San Miguel de Geneto.

Luis Yeray Gutiérrez ha remarcado que "estas dos edificaciones cumplirían con una doble función, ya que supondrían una alternativa alojativa más asequible para esos alumnos y alumnas que tienen que recurrir a viviendas de alquiler y, al mismo tiempo, liberaría inmuebles para el resto de la ciudadanía en un mercado cada vez más tensionado a nivel insular".

Por su parte, el rector de la Universidad de La Laguna ha mostrado su "máximo apoyo y colaboración" a estas dos iniciativas que se construirían a través de un convenio con una empresa privada, ya que este es uno de los "grandes retos" que ambas instituciones comparten.

"Nuestra comunidad educativa está formada por más de 20.000 personas y, en la actualidad, contamos con unas 550 plazas en residencias propias. No obstante, nuestra demanda de plazas alojativas duplica esa cifra, por lo que esta propuesta vendría a suponer un alivio importante para esta Universidad, pero también para el resto del conjunto de la población", agregó Francisco García.

Luis Yeray Gutiérrez adelantó que "estas dos nuevas residencias podrían proporcionar más de 800 camas destinadas a uso universitario, lo que generaría un efecto positivo inmediato liberando una importante demanda de alquiler en nuestro territorio".

Asimismo, el máximo representante municipal señaló que el Ayuntamiento de La Laguna continúa en la búsqueda de nuevos suelos disponibles para desarrollar más recursos alojativos que se puedan destinar a este fin y a otros usos sociales.

Durante el encuentro también se trataron otras cuestiones de interés como la renovación del apoyo del Ayuntamiento de La Laguna a nuevas ediciones del Campus África, Campus América o el Campus Ciudad de La Laguna.

En este punto, el rector de la ULL ha querido agradecer el total entendimiento y la predisposición absoluta que el Ayuntamiento ha tenido con la Universidad durante estos últimos años para que estas y otras acciones puedan salir adelante, recoge una nota del consistorio.