El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria adjudica la restauración del Museo Néstor por algo más de 4 millones

Archivo - Museo Néstor de Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO LPA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado el contrato para la restauración del Museo Néstor por 4,04 millones de euros

Se trata de una iniciativa financiada con cargo a los Fondos de Desarrollo de Canarias (FDCAN) con una aportación del 50% del Consistorio y del 50% conjunta del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria.

En un comunicado, el concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, explicó que la intervención, que contará con un plazo de ejecución de 24 meses, ha sido adjudicada a la empresa ASCH Infraestructuras y Servicios, S.A.

Además, la obra permitirá mejorar la accesibilidad del edificio y modernizar sus instalaciones, consolidando al museo como un referente cultural y artístico de la ciudad.

Roque señaló que "esta actuación tiene un enorme valor simbólico y arquitectónico dentro del conjunto del Pueblo Canario y, en particular, del Museo Néstor. La futura adjudicación permitirá que este edificio vuelva a ser un referente cultural y artístico y accesible para la ciudadanía".

El proyecto se estructura en cinco apartados: seguridad y adaptación para personas con movilidad reducida, ampliación hacia la plaza de La Caleta, intervenciones puntuales, actualización de las instalaciones y conservación y reforma.

Para garantizar la accesibilidad, se construirá una escalera-rampa de acceso principal en la Plaza de Las Palmas, rampas interiores para acceder a la sala decagonal y al torreón este, y se instalará una silla salvaescaleras para la administración del museo.

La intervención contempla, asimismo, un nuevo volumen adosado a la fachada este, que alojará el ascensor y el paso de instalaciones, completamente integrado en la estética del edificio.

Mientras, la parte superior de esta ampliación, a nivel de planta baja, permitirá crear una plataforma al aire libre que podrá utilizarse para exposiciones.

Entre las actuaciones puntuales destacan la recuperación de la sala decagonal, la conversión de antiguos baños exteriores en una nueva sala expositiva y la adecuación de un local de planta baja como aula didáctica.

Siguiendo las recomendaciones del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, el ventanal de la Plaza de La Caleta se transformará en una puerta de dimensiones suficientes para introducir obras de gran tamaño.

Con todo, el proyecto incluye la recuperación integral de cubiertas, fachadas, carpintería y pavimentos, con levantamiento y sellado de tejas, reposición de aislamiento impermeabilizante y restauración del color blanco primigenio de las fachadas.

También se sustituirán las piezas de madera deterioradas por otras de iguales características y se llevarán a cabo trabajos de conservación en carpintería, cerrajería y acero, tanto exterior como interior.