El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria avala la idoneidad de declarar el lenguaje silbado de la isla como BIC

El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO LPA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este viernes una declaración institucional a favor de avalar la idoneidad para declarar Bien de Interés Cultural el lenguaje silbado de Gran Canaria, una manifestación singular del patrimonio cultural inmaterial de la isla.

Según informa el Consistorio capitalino, el documento subraya que el lenguaje silbado constituye una forma de comunicación ancestral vinculada al medio natural y a las formas de vida tradicionales, que ha permitido históricamente salvar las distancias y la compleja orografía del territorio insular.

En concreto, añade, que se trata de una expresión cultural viva, transmitida de generación en generación, que forma parte de la identidad colectiva de Gran Canaria.

Por su parte, el Ayuntamiento incidido en que la declaración institucional pone en valor el esfuerzo de las personas y colectivos que han contribuido a la conservación, enseñanza y difusión de esta modalidad de comunicación, así como su importancia como elemento de cohesión social y de reconocimiento de la diversidad cultural de Canarias.

Asimismo, la declaración institucional destaca que el lenguaje silbado reúne los valores históricos, etnográficos, sociales y culturales necesarios para su protección, y que su declaración como Bien de Interés Cultural contribuiría a garantizar su salvaguarda, promoción y transmisión a las generaciones futuras.