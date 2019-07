El Ayuntamiento de Santa Cruz sostiene que el aparcamiento de Meridiano debe ser gratuito y busca "revertir" el cobro

Publicado 05/07/2019 12:38:15 CET

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado conversaciones con el Centro Comercial Meridiano para "revertir" la decisión de cobrar por el aparcamiento a partir del mes de septiembre dado que un convenio suscrito entre la empresa y el consistorio, en 2003, establece que debe ser gratuito.

Así lo ha avanzado este viernes en rueda de prensa la alcaldesa capitalina, Patricia Hernández, quien ha relatado que Meridiano solicitó hace unos dos años el permiso para cobrar por el parking, un movimiento "alentado" por el exalcalde, José Manuel Bermúdez (CC) y la concejal de Movilidad, Zaida González.

La decisión final se tomó en marzo de este año y la Gerencia de Urbanismo le dio el "visto bueno" en mayo, una autorización que los servicios jurídicos municipales van a estudiar "a fondo", dado que hay un convenio en sentido contrario.

Hernández ha valorado la predisposición de la empresa para buscar una salida consensuada, que se tomará con "tiempo, coordinación y transparencia", dejando claro que el consistorio va a defender "con uñas y dientes" los intereses de los ciudadanos.

Además, ha comentado que no ha mantenido ningún contacto con Bermúdez para conocer de primera mano la situación, que no se le comunicó durante el 'traspaso de poderes', resaltando que "no se le tenía que haber dado el visto bueno" a la solicitud. "Esto no estaba en ninguna gaveta, es un documento público", ha apuntado.

Independientemente de lo que ocurra con el aparcamiento de Meridiano, Hernández ha indicado que el Ayuntamiento trabaja en un paquete de medidas complementarias para minimizar el déficit de aparcamientos que hay en la ciudad, que solo en el área de influencia de las grandes superficies, es de unas 5.000 plazas.

ACONDICIONAR SOLARES Y LICITAR NUEVOS PROYECTOS

El concejal de Urbanismo, Juan Ramón Lazcano, ha comentado que próximamente se iniciará el acondicionamiento de cuatro solares municipales que hay en la zona para ampliar plazas de aparcamiento, y se pedirá permiso al Gobierno de Canarias para hacer lo mismo en otras dos parcelas de su propiedad.

Asimismo, ha dicho que se tratará de "agilizar" la licitación de diversos proyectos de construcción de aparcamientos previstos en el municipio y se estudiarán nuevas medidas para fomentar el uso del transporte público.

El concejal de Servicios Municipales, José Ángel Martín, ha mostrado su "sorpresa mayúscula" cuando se enteraron de la decisión del centro comercial a través de los medios de comunicación, y ha aclarado que, según el convenio, el acceso de los coches debe ser libre y gratuito hasta que acabe el horario comercial.

En su opinión, el objetivo es que se alcance un "consenso" entre las partes para "minimizar" el impacto de la medida y que no se tome de forma "unilateral", como había organizado el anterior equipo de gobierno, que "lo tenía todo preparado".