El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife lanza una OPE de 282 plazas

Publicado 04/03/2019 18:04:29 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este lunes la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2017-2018 del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con un total de 282 plazas, una cifra "sin precedentes" en la última década que persigue el "doble objetivo" de fortalecer la estabilidad laboral y reducción progresivamente la temporalidad en la plantilla al servicio de la administración municipal.

El concejal de Recursos Humanos, Juan José Martínez, destaca al respecto que es la promoción de empleo público "más ambiciosa" del actual mandato, con la que se pretende "ajustar a la baja" el porcentaje del 30% de temporalidad y ofrecer estabilidad a la plantilla municipal, a la vez que optimizar la gestión pública.

El anuncio en el boletín oficial informa de que la Oferta ha sido sometida a consideración de la Mesa General de Negociación en reuniones celebradas el 30 de octubre, 9 de noviembre y 30 de noviembre de 2018, y, específicamente para la reserva del 7% de las plazas para personas con discapacidad, el 14 de febrero de 2019.

El área de Recursos Humanos ha seguido lo establecido en la legislación vigente y en las previsiones contenidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2018, vigente en la actualidad.

Así, Santa Cruz, como administración pública que ha cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y la regla de gasto, disfruta de una tasa de reposición del 100%.

De forma adicional, la capital tinerfeña puede disponer de una tasa del 8% destinada a aquellos ámbitos o sectores que requieran un refuerzo de efectivos, siempre dentro del marco de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Este porcentaje adicional, según indica la Ley, se utilizará preferentemente para el establecimiento de nuevos servicios públicos, el incremento de actividad estacional por la actividad turística o ante un volumen apreciable y previsible de jubilaciones.

El porcentaje de tasa adicional podría alcanzar el 10 y no el 8% para las entidades locales que, además de los requisitos anteriores, tuvieran amortizada su deuda financiera a 31 de diciembre del ejercicio anterior.

En el caso de los servicios de Seguridad como las policías locales, la legislación contempla una tasa de reposición del 115%.

CÁLCULO

Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje de tasa máximo fijado se aplicará sobre la diferencia entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario anterior, dejaron de prestar servicios y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado, excepto los procedentes de ofertas de empleo público o que reingresen desde situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo, señala el consistorio.

En aplicación de esta cuenta, el Ayuntamiento certifica que durante 2017 se produjeron 19 bajas de funcionarios (13), de agentes de la Policía local (3) y de personal laboral (3), mientras que en ese mismo periodo se produjeron 4 altas (3 de funcionarios y 1 de Policía local), a raíz de lo cual la tasa de reposición efectiva a aplicar asciende a 2 funcionarios policiales y a 14 empleados públicos en las distintas categorías.

La propuesta municipal de destino de las 16 plazas fruto de la tasa de reposición plantea 4 plazas de técnicos de Administración general, 3 administrativas, 2 de conductores, 3 de oficiales de vigilancia y mantenimiento; y en el capítulo de seguridad, 1 plaza de subcomisario y 3 de agentes de la Policía.

PROMOCIÓN INTERNA Y ESTABILIDAD LABORAL

Además, y dado que no computan en la tasa de reposición las plazas de promoción interna y las correspondientes al personal declarado indefinido no fijo mediante sentencia judicial, el Ayuntamiento incluye en la oferta 35 plazas de promoción interna y 38 plazas más destinadas al personal indefinido no fijo.

Santa Cruz también se acoge a la previsión de dotar una tasa adicional para estabilización de empleo temporal que incluirá hasta el 90 por ciento de las plazas que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2016.

Con este fundamento legal, el Ayuntamiento incorpora 21 plazas adicionales, distribuidas (6 y 15) en las ofertas de empleo público de 2017 y 2018.

Este volumen de plazas se incrementa notablemente en atención al precepto legal encaminado a la estabilización de empleo temporal de aquellas plazas que hayan estado dotadas presupuestariamente y desde antes del 1 de enero de 2005 estén ocupadas interrumpidamente de forma temporal.

En concreto, con cargo a este supuesto legal, el Ayuntamiento suma 89 plazas más, distribuidas (41 y 48) en las ofertas públicas de empleo de 2017 y 2018.

Con el mismo fin de estabilización del empleo temporal, la oferta pública de empleo publicada en el BOP recoge 22 plazas.

En el ámbito exclusivo de Seguridad, la oferta aprobada prevé la creación de 45 plazas de nuevos agentes de la Policía local, atendiendo a los cálculos de jubilación previstos en los ejercicios 2018 y 2019.

CUPO DE DISCAPACIDAD

Esta previsión de nuevas incorporaciones en el cuerpo de la Policía Local, que se suma al crecimiento sostenido en el tiempo de la plantilla policial, se basa en lo establecido en la ley de Presupuestos que reconoce la potestad de las entidades locales durante 2018, de disponer, exclusivamente para este colectivo, de una tasa adicional de reposición determinada por el número de bajas que se prevean en este ejercicio y en 2019 como consecuencia de dicho adelanto de la edad de jubilación.

También se procedió a la reserva del cupo del 7% de las plazas para las personas con discapacidad, lo que representa una dotación de 15 de las 219 plazas de la oferta pública de empleo de 2018, en las categorías de técnico de Administración General, Educador, Trabajador Social, Administrativo y Auxiliar administrativo, y Oficial de Vigilancia y Mantenimiento de instalaciones municipales.