Las balsas de Tenerife inician agosto al 55,3% de su capacidad, con 2,7 millones de metros cúbicos

Archivo - Balsa de Tenerife - TONY CUADRADO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las balsas de Tenerife, dependientes de la sociedad pública BALTEN, han iniciado el mes de agosto al 55,3% de su capacidad, con un volumen total almacenado de 2.785.528 metros cúbicos.

Así lo ha informado el consejero de Sector Primario, Valentín González, en una nota, donde ha celebrado la posición "más favorable" de la que parte la isla de Tenerife para afrontar las necesidades de riego durante la campaña estival en comparación con el año pasado, ya que, con respecto al 1 de agosto de 2025, "el agua almacenada en las balsas de la isla experimenta un incremento neto de 393.392 metros cúbicos".

Por su parte, la distribución territorial del agua almacenada mantiene el habitual comportamiento entre ambas vertientes de la isla.

En la zona norte, se registra un nivel de llenado que alcanza el 61,4%, acumulando 2.107.886 metros cúbicos, mientras que las balsas de la vertiente sur de la isla se encuentran al 42,2% de su capacidad, con un total de 677.642 metros cúbicos almacenados.

El consejero de Sector Primario ha señalado que, a pesar del incremento estacional de requerimiento de riego agrícola y las altas temperaturas, el sistema de almacenamiento de balsas de agua de riego de Tenerife inicia el segundo mes del verano con un margen de seguridad superior al del ejercicio anterior, por lo que se garantiza el suministro necesario para el sector agrario de la isla.