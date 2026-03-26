El BAM 'Meteoro', con base en Las Palmas de Gran Canaria, realiza el seguimiento de un buque ruso en aguas canarias

BAM 'Meteoro' - ARMADA ESPAÑOLA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Armada ha informado de que buques de la Armada, en concreto, el patrullero de altura 'Vigía', y el Buque Acción Marítima (BAM) 'Meteoro', con base en Las Palmas de Gran Canaria, han monitorizado, durante la última semana, el tránsito de diversas unidades de la Federación Rusa por espacios marítimos de interés nacional, en el marco de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD).

En concreto, el patrullero de altura 'Vigía' zarpó de su base, en la Estación Naval de Puntales para relevar al patrullero 'Serviola' en las tareas de seguimiento a unidades rusas, que realizaban su tránsito desde el Mediterráneo oriental hacia el Atlántico, a través del Mar de Alborán y el Estrecho de Gibraltar, según ha informado la Armada en nota de prensa.

En este marco, el 'Vigía' mantuvo la monitorización hasta que los buques abandonaron las aguas de interés nacional, y simultáneamente se activó al Buque de Acción Marítima (BAM) 'Meteoro' para localizar y seguir a otro buque ruso en aguas del archipiélago canario, donde realizó un seguimiento continuado de más de 360 millas náuticas a lo largo de la Zona Económica Exclusiva (ZEE).

Sobre ello, el comandante del BAM 'Meteoro', capitán de corbeta Alejandro Fraga Pardo de Guevara, ha resaltado la "importancia" de la misión, asegurando que es una "satisfacción para la dotación contribuir a la disuasión colectiva" en el archipiélago.

"Nuestra labor garantiza la integridad del territorio y previene conflictos mediante una presencia creíble en la mar", apostilló.

El seguimiento de unidades extranjeras, indican, es una tarea habitual de las Fuerzas Armadas que operan, de manera ininterrumpida, para asegurar el control de los espacios estratégicos. Estas actuaciones, realizadas conforme al Derecho Internacional, refuerzan la vigilancia en áreas sensibles y "demuestran la capacidad de la Armada para asegurar" que las actividades navales en el entorno se desarrollen sin incidentes.

Estas misiones, integradas en la estructura del Mando Operativo Marítimo (MOM) y bajo control operativo del Mando de Operaciones (MOPS), garantizan la seguridad marítima y el conocimiento del entorno de forma permanente.