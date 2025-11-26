Barragán (CC) defiende el presupuesto e ironiza con que PSOE, NC y Vox "trabajan juntos" para paralizar Canarias

Archivo - El portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha defendido este martes el presupuesto "más social en décadas" en Canarias e ironizado con que las tres fuerzas de la oposición "trabajan juntos" para paralizar el archipiélago con las enmiendas a la totalidad.

En el debate de primera lectura de los presupuestos en el Pleno del Parlamento ha cargado contra la "incoherencia" del PSOE de cuestionar un presupuesto que no presentan a nivel estatal, ha valorado que uno de cada tres euros va a sanidad, lo que permite "estabilizar plantillas" y ayudar a reducir las listas de espera.

Barragán, que ha admitido que cerrar el debate es un "coñazo", ha cuestionado a la oposición por buscar "bloqueo" e intentar llegar a 2026 con unas "cuentas prorrogadas" cuando se necesita "más estabilidad" y ofrece "más recursos que nunca" para sanidad, educación y vivienda.

"Es el presupuesto de la gente que madruga, de los que hacen posible Canarias todos los días, de la gente de Canarias que cuida, de la gente de Canarias que enseña y de la gente de Canarias que emprende, que estudia, que se levanta y levantan estas islas todos los días", ha agregado.