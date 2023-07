Barragán (CC) garantiza una bajada de impuestos "importante" en Canarias: "Vamos a cumplir nuestra palabra"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha garantizado este martes que el nuevo Gobierno de Canarias acometerá una rebaja fiscal "importante" en las islas si bien ha reconocido que hay que esperar para ver como evolucionan los actuales presupuestos de la comunidad autónoma.

"Vamos a cumplir nuestra palabra", ha señalado a los periodistas tras la apertura solemne de la XI Legislatura en el Parlamento en la que no ha ocultado que "las bajadas siempre son selectivas" pues no se puede entrar al Ejecutivo "como elefante en chatarrería a tocar los ingresos" de la comunidad autónoma.

Barragán ha comentado, no obstante, que el informe económico de la Viceconsejería de Economía dice que los ingresos de la comunidad autónoma está un 35% por encima de las previsiones en el segundo trimestre del año lo que confirma lo que siempre ha "criticado" su partido, que si se cobra más y se pagan los servicios, "por qué ese dinero no está en el bolsillo de las canarias y los canarios". "Ahí vamos a hacer los números", ha comentado.

Sobre las críticas de la oposición al posible aumento de coste del nuevo Gobierno --doce consejerías y un comisionado nuevo-- ha apuntado que habrá que esperar a la estructura, poniendo como ejemplo que "un Gobierno caro era pasar de 11 ministerios a 23, y habría que preguntarle al PSOE si le pareció caro ese Gobierno".

Ha indicado que el nuevo Estatuto abre la posibilidad de ampliar consejerías y recordado que el 'Pacto de las Flores' no creó una consejería "que tenía prevista y estaba negociando" pero lo descartó el PSOE "porque la se pedía otro grupo, no porque no quisiera".

Además ha comentado que en el reglamento de Parlamento se estipula que puede haber hasta doce comisiones parlamentarias para ejercer la fiscalización al Gobierno.

Cara a la XI Legislatura ha comentado que su grupo se va esforzar por mantener "buenas relaciones" en la Cámara "frente a los agoreros" que pronostican que va a ser "una Legislatura complicada", apelando al trabajo realizado cuando estaban en la oposición.

"Nos vamos a comportar igual de responsables", ha comentado, subrayando que fueron "un ejemplo" de talante "frente a la crispación", con un discurso diferenciado pero "sin necesidad de llegar al enfrentamiento".

"Va a ser nuestra labor como principal grupo de los que apoyan al Gobierno e intentar también llevarnos lo mejor posible", ha destacado.