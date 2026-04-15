BBVA ve de "dudosa legalidad" limitar la compra de vivienda a extranjeros en Canarias y "no resuelve el problema"

Archivo - El economista jefe de BBVA Research, Miguel Cardoso (en el centro), en la presentación del Informe Situación Canarias de 2025 - BBVA RESEARCH - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El economista jefe de BBVA Research, Miguel Cardoso, ha dicho este miércoles que limitar la compra de vivienda a extranjeros que propone el Gobierno de Canarias ante la UE es de "dudosa legalidad" y además "no resuelve el problema" en el archipiélago.

En una rueda de prensa para presentar el 'Informe Situación Canarias 2026' ha admitido que podría conllevar "beneficios a corto plazo" pero a medio y largo plazo entiende que la solución pasa por aumentar la oferta de vivienda, especialmente en el segmento de precio asequible.

"Nos hemos acostumbrado a no construir", ha señalado, debido a los "obstáculos" para el desarrollo de suelo o la financiación de las obras y la oferta "es nula", agravada por el déficit en la construcción de vivienda pública por parte de las administraciones.

Ha comentado que la falta de vivienda a precios asequibles se ha convertido en un "cuello de botella" en Canarias, tanto para la población de las islas como para captar talento y nuevos trabajadores, ya que desde 2021 se han creado 50.000 hogares y solo 17.400 viviendas.