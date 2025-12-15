El Belén de Arena de Las Canteras (Gran Canaria) abre su 20 edición, que homenajea a Néstor Martín-Fernández de la Torre

El Belén de Arena de Las Canteras (Gran Canaria) - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO LPA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Belén de Arena de la Playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, ha abierto este lunes su vigésima edición, que rinde homenaje a Néstor Martín-Fernández de la Torre y que se podrá visitar hasta al 8 de enero.

Según informa el Ayuntamiento capitalino, las piezas que dan vida a esta edición han sido moldeadas por una decena de escultores arenistas internacionales, como es habitual utilizando cerca de 1.500 metros cúbicos de arena en una superficie de unos 1.500 metros cuadrados en la zona de La Puntilla, a la altura de la Plaza de Saulo Torón.

El equipo artístico de escultores internacionales que han modelado, en tiempo casi récord el Belén, teniendo en cuenta además las condiciones meteorológicas adversas del pasado fin de semana, está integrado por, Etual Ojeda, Gran Canaria; Jan Zelinka, República Checa; David Billings, Canadá; Isabelle Gasse, Canadá; Jamie Louks, Estados Unidos; Kevin Crawford, Australia; Sue McGrew, Esstados Unidos; Fergus Mulvany, Irlanda; y Bentejuí Ojeda, Gran Canaria.

Al respecto, el concejal de Turismo, Pedro Quevedo, destacó durante la apertura el valor colectivo y la continuidad del proyecto, subrayando que su éxito no es fruto del azar.

"Las cosas nunca se hacen por casualidad, y desde luego no duran veinte años por casualidad. Hoy hay que agradecer el esfuerzo y la dedicación de muchísimas personas que han hecho posible este belén", dijo.

Quevedo puso el acento en el alma social del proyecto, recordando que su impacto va más allá de lo artístico. "Hemos logrado consolidar un evento con alma, donde todas las donaciones se destinan a los cinco comedores sociales de la ciudad, reforzando su compromiso solidario", matizó.

260.000 VISITAS EN 2024

Por su parte, con más de 3 millones de visitantes acumulados a lo largo de dos décadas y cerca de 260.000 visitas solo en 2024, el Belén de Arena es uno de los proyectos culturales más reconocidos de la Navidad.

Con todo, esta edición vuelve a reunir tradición, arte y compromiso social, reafirmando su posición como referente del arte efímero y como uno de los principales atractivos de la ciudad durante estas fechas.

Los donativos del público se destinarán a los comedores sociales de la capital grancanaria gracias al compromiso de la Fundación La Caixa que aporta un total de 6.000 euros para apoyar la labor que realizan.

Los comedores que recibirán la solidaridad del público son el comedor Nuestra Señora del Carmen, el comedor de San Pedro, el comedor de Santo Domingo, e comedor de la parroquia de la Paz y el comedor de la asociación social Rescate Juvenil.

Finalmente, con motivo de este 20 aniversario se ha emitido un décimo conmemorativo de la Lotería de Navidad 2025, cuya imagen está inspirada en el Belén. Se han emitido seis millones de décimos que ya circulan por toda España para el sorteo del 25 de diciembre.