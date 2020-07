Bermúdez (CC): "No voy a suprimir ninguna acción del gobierno anterior"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha anunciado que lo primero que hará como primer edil será reunirse con los agentes económicos y sociales del municipio para conocer sus demandas y qué acciones hay que poner en marcha de manera inmediata, y ha querido dejar claro que no va a suprimir ninguna acción del gobierno anterior si considera que es buena para la ciudad.

En declaraciones a los medios tras prosperar la moción de censura contra la socialista Patricia Hernández, gracias al apoyo de Coalición Canaria, Partido Popular y la concejal no adscrita Evelyn Alonso, el alcalde ha insistido en que no va a suprimir "absolutamente ninguna" iniciativa, pues no se considera una persona "sectaria" y le da igual, si la idea es buena, "quién es el padre" para sacarla adelante.

Sobre el desarrollo de la sesión plenaria en la que se debatió y aprobó la moción de censura, José Manuel Bermúdez destacó que haya transcurrido "con normalidad democrática, con independencia de cómo lleve cada uno la tensión lógica porque se produce un cambio en la Alcaldía". Y preguntado por la intervención de Patricia Hernández, aclaró que nunca ha hecho calificaciones ni descalificaciones de los exalcaldes. No obstante, piensa que "ha defendido lo que ella cree" y se mostró en desacuerdo "con lo que ha dicho y, en muchas ocasiones, con cómo lo ha dicho".

Asimismo, dijo que no tuvo "ninguna duda" de que la moción saldría adelante porque "las catorce personas que firmaron, lo hicieron muy convencidas". Según Bermúdez, "esta es una moción que tiene argumentos de fondo, pero también personas honestas detrás que creen que lo que están firmando es lo mejor para la ciudad".

Cuestionado por el papel que desempeñará Evelyn Alonso en el nuevo grupo de gobierno, Bermúdez indicó que formará parte del mismo, tras haber hablado con el secretario del Ayuntamiento, gracias al informe que el año pasado también se usó para la portavoz de Cs, Matilde Zambudio, que fue expulsada del partido en aquel momento por incumplir las directrices de su formación al apoyar a Patricia Hernández. Dicho informe, aclaró, le permitirá tener responsabilidades de áreas pero no dedicación exclusiva y, por tanto, no podrá cobrar ningún sueldo.

En cualquier caso, quiso recordar que Evelyn Alonso, igual que ocurrió con su excompañera, tiene en estos momentos dos demandas interpuestas contra su expulsión y en las que ha pedido la suspensión cautelar, la misma que el año pasado le concedieron a Matilde Zambudio, apostilló el alcalde.

De cara a la acción del grupo de gobierno en estos tres años que quedan de mandato, señaló que ahora van a entrar en una "senda" en la que quieren "trabajar por la ciudad" en un momento "donde lo importante es que Santa Cruz vea un Ayuntamiento que responde en un momento complicado desde el punto de vista económico". "Por tanto, no es momento de quedarse tranquilos ni de la bronca política, sino de trabajar mucho e intensamente por sacar el Ayuntamiento adelante".

Señaló, también que afronta los próximos tres años "con ilusión" y sabiendo que "gran parte" de los resultados que van a haber en este mandato "son fruto de un trabajo que se venía realizando en el mandato anterior". "A los retos habituales que tenía el Ayuntamiento y que están en los programas del Partido Popular y de Coalición Canaria, hay que sumarles ahora un problema muy gordo, que es la crisis del coronavirus, una crisis económica que vamos a tener en el ultimo trimestre del año", agregó.

Para afrontar esta situación, incidió en que va a haber un gobierno "firme y estable" de catorce concejales y habrá que tomar "multitud de acciones" para "no dejar abandonadas a las familias que peor lo están pasando y tampoco al tejido productivo porque es ahí donde hay posibilidades de mantener o crear empleo".

Acerca de cómo será su relación con el Partido Socialista, ahora en la oposición, José Manuel Bermúdez espera que sea "buena", según dijo, "siempre he intentado tener unas relaciones con todos los partidos". Apuntó, además, que estando en la oposición ha intentando "tender la mano" al grupo de gobierno: "Nadie puede decir que no me haya ofrecido desde el primer minuto a la alcaldesa para intentar ayudarla en todo aquello que precisara. Nunca me lo pidió, nunca me llamó, pero no pasa nada. Mi actitud es la que tiene que tener un alcalde, la de sumar a las fuerzas políticas para que en un momento tan complicado como éste poder realizar acciones juntas. No pretendo que nadie cambie su ideología, pero sí poder llegar a acuerdos en beneficio de la ciudadanía".

Por último, no ocultó que le gustaría que la moción de censura que ha habido en el Ayuntamiento de Santa Cruz pueda extrapolarse a otras instituciones: "A mí me encantaría que hubiera un gobierno alternativo en el Gobierno de Canarias. Creo que en el Gobierno y en el Cabildo de Tenerife saben perfectamente que un pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular no va a ser un gobierno que mire para otro lado si hay administraciones que no cumplen".