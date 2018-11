Bermúdez insta a "aprovechar todo el potencial" de los mercados tradicionales y vincularlos al turismo

Publicado 14/11/2018 11:26:04 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha instado este miércoles a "aprovechar todo el potencial" de los mercados tradicionales como generadores de actividad económica y vincularlos al turismo.

En la apertura de la primera jornada 'Mercados Tradicionales de Canarias' que se celebra este miércoles y el jueves en Tenerife con representantes de La Boquería en Barcelona, el Mercado de Chamartín en Madrid, Funchal o Valencia.

Según Bermúdez, la tradición "es un valor" a preservar "pero no sirve de nada" si no se adapta a las nuevas necesidades de los clientes, que cada vez demandan más calidad, y no solo en el propio producto, sino también en los servicios.

Ha insistido en que solo las entidades que trabajan con "eficacia y excelencia" tienen éxito, al tiempo que ha reivindicado a los mercados como un lugar donde se compra "de manera diferente" y marcan un "estilo de vida" propio.

"Los mercados son un polo de identidad y espero que también sean un lugar de generación de riqueza vinculado al turismo y la gastronomía", ha indicado.

En el caso concreto del Mercado Nuestra Señora de África de Santa Cruz, ha recordado que este año se le concederá la Medalla de Oro de la ciudad por su 75 aniversario.

Su presidenta, Estefanía Hernández, ha apelado a que los mercados tradicionales estén "unidos" y "nunca mueran", pues tienen los "mismo problemas".

El encuentro incluye ponencias sobre 'Los mercados como producto turístico', 'Mercado tradicional, Mercado gastronómico. Modelo híbrido', 'Experiencias de éxito', 'Gestión directa municipal o autogestión' además de un debate sobre el 'Presente y futuro de los mercados'.

Asimismo, los asistentes realizarán una ruta a pie por la zona histórica de la capital, el jueves, que concluirá con una visita al Mercado de Nuestra Señora de África.