Bienestar Social concede ayudas a 125 proyectos orientados a personas mayores y el voluntariado

Canarias pone en marcha un proyecto europeo para avanzar hacia un enfoque "integral" en el cuidado de mayores

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de Canarias la resolución provisional de la convocatoria de subvenciones para el año 2025, destinadas a la ejecución de proyectos de las áreas de mayores y voluntariado, por un importe que asciende a 3,5 millones de euros.

A través de estas ayudas, otorgadas a través de la Dirección General de Mayores y Participación Activa, se financian un total de 125 proyectos que tienen como fin la mejora del bienestar de las personas mayores e impulsar acciones de voluntariado, según ha especificado el departamento regional en una nota.

Según ha explicado la consejera regional del área, Candelaria Delgado, con estas ayudas se busca garantizar la financiación de proyectos e iniciativas que favorezcan la inclusión social del colectivo de personas mayores en Canarias, además de reforzar el tejido social con la promoción de los proyectos en materia de voluntariado.

La directora general de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer, ha recordado que a estas ayudas pueden acceder las Corporaciones Locales, Mancomunidades y Agrupaciones de Municipios, Cabildos y sus organismos autónomos, así como Fundaciones y Universidades Públicas además de Entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollan su actividad en las áreas objeto de esta convocatoria.

PARTIDAS POR ÁREAS

Así, por áreas de actuación, la convocatoria de ayudas contempla una partida destinada a financiar los proyectos actividades de envejecimiento activo e inclusión social de personas mayores que asciende a 2 millones de euros, mientras que para las actividades de intervención en soledad no deseada de las personas mayores se destianan 900.000 euros y para mayores tutelados 100.000 euros.

En relación al ámbito de promoción del voluntariado, la cuantía de las ayudas se sitúa en 200.000 euros, mientras que para los proyectos que realicen actividades de voluntariado se destinan 285.000 euros.

La resolución provisional de esta convocotoria de ayudas establece un plazo de cinco días hábiles a partir de la publicación de esta resolución, es decir, hasta el viernes, 9 de octubre, inclusivo, para que las entidades puedan presentar la documentación pertinente a través de Sede electrónica.